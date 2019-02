Al menos 10 desaparecidos por una avalancha en una estación de esquí en Suiza

Entre 10 y 12 personas quedaron atrapadas este martes por una avalancha de nieve en la popular estación de esquí alpina de Crans-Montana, en el cantón de Valais (sur de Suiza), informó la agencia local ATS.

Helicópteros y equipos de rescate trabajan en la zona del accidente, ocurrido en las primeras horas de la tarde en la parte baja de la pista de Plaine-Morte, donde el alud de nieve cubrió entre 300 y 400 metros de la zona.

Las altas temperaturas en el área, unidas a copiosas nevadas en semanas anteriores, han aumentado el riesgo de avalanchas en muchas estaciones de esquí de esa zona de los Alpes, en un momento de alta afluencia de esquiadores, ya que muchas escuelas de Suiza han dado una semana de vacaciones.

Está previsto que Crans Montana acoja el próximo fin de semana pruebas de la Copa del Mundo Femenina de Esquí.

Avalanche in Switzerland Update : Video Clip of the area not long before the Avalanche in Crans-Montana -Plaine-Morte sector pic.twitter.com/9ZrTXQNf8R