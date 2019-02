Juzgan en Palma a un hombre por llamar 800 veces en un mes a unos familiares

«Solo quería felicitar las fiestas a mi tío». Esta fue la respuesta del procesado cuando la fiscal le preguntó que por qué había llamando casi 800 veces a su tío y a la pareja de este en poco más de un mes, de diciembre de 2016 a enero de 2017. El intento de comunicación se producía a todas horas, muchas de ellas de madrugada. Por este hecho se enfrenta a una pena de un año de cárcel.

La vista se celebró este lunes en la sala del Penal número 4 de Palma. El acusado no negó haber efectuado esas llamadas. «Seguía intentando contactar con ellos porque pensaba que no molestaba», explicó. Las víctimas creen que fue porque no aceptaba su relación.

La pareja sentimental del tío del acusado fue quien más padeció el presunto acoso. «Nos llamaba con número oculto. En más de una ocasión fueron 50 veces a eso de la 1.45 horas de la madrugada», relató la mujer. Asimismo añadió que el verdadero motivo era por la relación que mantenían ella y el tío del procesado. «No admite que esté con su tío», dijo.

También declaró como testigo el familiar directo del hombre, el hermano de su padre. Este subrayó ante la jueza que no sabían que su sobrino estaba detrás de las llamadas tras denunciar el caso. «Denunciamos que sufríamos acoso telefónico a todas horas y el número oculto resultó ser el de mi sobrino», dijo. Además también explicó que se comunicaba con ellos a través de Facebook para «desearles la muerte». La fiscal pide un año de prisión y una indemnización para los perjudicados. Su defensa, la absolución por falta de pruebas.