Denuncian ante el Govern que las casas de apuestas incluyan partidos con menores

El frente común abierto entre la Policía Nacional, el presidente del San Francisco y el Defensor del menor de Balears ha conseguido que el Gobierno de España esté ultimando un proyecto de Ley que prohibirá a las casas de apuestas incluir en sus parrillas partidos con menores de edad.

El pasado lunes, Amedeo Spadaro, presidente del club División de Honor juvenil, interpuso una denuncia contra la casa de apuestas Bet-365 ante el Defensor del menor de Balears al detectar que el partido figuraba en la parrilla de apuestas de la conocida empresa. Por su parte, Serafín Carballo, defensor del menor, admitió a trámite la denuncia y puso en marcha la apertura de un expediente. Para Carballo, existen indicios más que evidentes de que la inclusión de partidos con menores en apuestas deportivas representan una vulneración a la intimidad de estos y podríamos estar ante una supuesta irregularidad.

En su escrito, Amedeo Spadaro, expresaba su indignación y comunicaba la intención de iniciar una batalla legal para conseguir erradicar la lacra de las apuestas en el fútbol base.

Fuentes policiales consultadas por Ultima Hora confirman que, en la actualidad, la Ley estatal en vigor es la 13/2011 que recoge que «sí se puede apostar a cualquier evento deportivo, tanto de personas mayores de edad como de menores, siempre que cumpla con lo estipulado y no atenten contra la dignidad, honor, derecho de los jugadores, protección de la infancia, la Constitución o el orden público». La normativa vigente también recoge que un presidente de club podrá dirigirse a la citada casa de apuestas y manifestar su disconformidad. No obstante, la empresa puede actuar según su criterio de colocar o no en la parrilla de apuestas cualquier acontecimiento que cumpla con lo estipulado, sin requerir para ello la confirmación del club afectado.

Ante el aluvión de quejas y denuncias, con Amedeo Spadaro al frente, la Dirección General de Ordenación del Juego del Gobierno de España anuncia que están realizando un proyecto en el cual se contemplará, en breve, que en los eventos en los cuales participen personas menores de edad no puedan incluirse en la parrilla de apuestas de las diferentes empresas que gestionan el sector del juego online. Se trata de un decreto que en un futuro acotará las apuestas solo a personas adultas.

«Se trata de una gran noticia. Nosotros somos educadores y no podemos permitir que se pervierta la competición. Son menores de edad y es intolerable que se apueste dinero con ellos», concluye Amedeo.

Por otro lado, la Unidad del Juego de la Policía Nacional sigue luchando contra las apuestas ilegales en el fútbol y otros deportes de Balears. Desde hace unos meses, hay varias investigaciones abiertas y son numerosos los jugadores, entrenadores y directivos investigados. No se descartan detenciones en un corto espacio de tiempo.