Sonia Vivas: «Pagaré muy caro haber declarado contra policías imputados»

«Sé que pagaré muy caro haber declarado contra policías imputados en la causa. De hecho, uno de ellos ya me ha interpuesto una denuncia. Yo voy con miedo muchas veces. Cuando llego a casa miro que la cerradura no esté forzada, cierro la puerta del portal, vigilo mi coche. Yo no vivo, ni mi vida es la misma que antes de interponer la denuncia». Así arrancaba el testimonio de Sonia Vivas, la exjefa de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local de Palma y actual número 2 de Podem Palma.

«Yo estaba de responsable de calabozos el día en que detuvieron al hijastro de Álvaro Gijón y sucedió algo que no sucede habitualmente.Este joven estaba detenido por atentado contra un agente de la autoridad y no fue presentado en el juzgado. Se le puso en libertad en el propio cuartel. Eso es llamativo y extraño. Y eso ocurrió porque fue Álvaro Gijón al calabozo», relata Vivas. Todo ello, según la expolicía, fue parte de la declaración judicial que realizó ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán por espacio de más de cuatro horas y media.

En referencia a la falta de imparcialidad y presuntas coacciones ejercidas por el juez y fiscal del ‘caso Cursach’, Vivas apunta: «Se vio que la relación entre Penalva y la madame no era normal. Fruto de ello dejó de ser el juez instructor. Los jueces también son personas. La causa ha sido muy compleja y el nivel de presión fue muy alto. Como persona él entendió que se había equivocado. A lo mejor en ese momento se sintió polarizado y sintió rabia», matiza la política de la formación morada.

A lo largo de la entrevista concedida al programa ‘Ley y orden’ de Ultimahora.es, la expolicía tuvo palabras muy duras para el exalcalde popular Mateo Isern, del que dijo que «presentarlo otra vez como candidato es una auténtica vergüenza y un atentado para los ciudadanos».

Sonia Vivas no dejó títere con cabeza y llegó a decir del candidato Fulgencio Coll que «con todo mi respeto me lo imagino un poco con una idea de entrar en Palma subido en un tanque, con un gorro militar que diga nasio pa matá. Vox representa la España del Nodo, la España cateta, la España de pandereta etc, están haciendo política de cuñaos de barra de bar con un cubata en la mano», concluye Vivas.