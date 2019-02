Hila, grabado por un policía en 2017, contó que fue extorsionado por Penalva y Subirán

A finales de 2017, cuando ya había dejado de ser alcalde de Palma, José Hila fue grabado secretamente por uno de sus policías durante un encuentro informal en Ciutat. En la grabación, a la que ha tenido acceso en primicia Ultima Hora, el político -que había colaborado activamente con el juez Penalva y el fiscal Subirán en el caso de la corrupción policial- reconoce: «Estoy seguro, y no dudo, que hay inocentes en el proceso. Pero también creo que hay culpables». Luego, admite extorsiones y presiones: «El fiscal y el juez nos instaron a que se hiciera eso (dar de alta a policías); sino, se iban a llevar por delante a todos los funcionarios de Función Pública».

En la cinta, que dura 21 minutos y cincuenta segundos, y que es de una calidad considerable a pesar del ruido de fondo, un policía del cuartel de San Fernando imputado por corrupción se acerca al político. Y lo graba sin que él lo sepa. «No te sitúo», le espeta Hila al principio, aunque después cae en la cuenta de quién es el funcionario. Era el momento en el que había decenas de agentes imputados y muchos habían sido encarcelados por el ‘caso Cursach’ y la corrupción policial.

Los dos abordan el tema de la polémica por las bajas médicas de policías investigados e Hila le explica: «No es por ti. Era el médico de muchos funcionarios y estaba dando las altas de forma extraña», para a continuación desvelar que si no colaboraba con la Justicia «se iban a llevar por delante» a funcionarios. En ese momento, el policía le replica: «Qué me va a contar, a mí me amenazaron de esa manera» y el político insiste: «Fiscal y juez te dicen: se está cometiendo este hecho. Actuad. Porque si no actuáis empezaremos a investigar a todos». Su interlocutor no duda: «Pues como soy policía, sé que eso es una amenaza y una coacción». Hila, en cambio, sostiene que no son amenazas.

El exalcalde reconoce luego que hizo gestiones con el tema del médico que daba las bajas a policías: «Yo hablé con uno y otro y les pedí que se pusieran en contacto con juez y fiscal para que les explicaran las cosas. Daba bajas sin ver a los pacientes».

En otro momento de la conversación, Hila se refiere a Subirán: «Yo sólo sé que a mí me llamó directamente el fiscal. No me llamó nadie del cuartel. Yo no tomo ninguna decisión. Son el juez y el fiscal». Por último, Hila da su opinión sobre el caso: «Lo que ha habido es mucho interés de Cursach y todos estos para montar sus redes con José María Rodríguez». La cinta dará lugar en los próximos días a una querella por parte de algunos abogados de la causa contra Penalva y Subirán, por supuestas extorsiones y amenazas al exalcalde.