La carta de confesión del exmonitor de Sant Agustí: «Tengo que tener un castigo»

El exmonitor del colegio Sant Agustí detenido por tocamientos a cinco alumnos ha enviado una carta a este diario desde la cárcel de Palma. La misiva está dirigida a las familias de las víctimas. «Siento mucho todo esto que les está pasando a los chavales y a las familias. Nunca les hice daño. No sabía que lo que hice estuviera mal y que fuera grave hasta que no me lo explicaron los médicos y el abogado». Samuel A., de 31 años, se encuentra en prisión desde el pasado 29 de junio. Está acusado de abusos sexuales, corrupción de menores y posesión de pornografía infantil.

El exmonitor de actividades extraescolares y portero del centro educativo asegura en la carta, repleta de fallos ortográficos, que se compromete a ir al médico o al psicólogo.

«Entiendo que tenga que tener un castigo. Por eso pido perdón, de corazón, y siento mucho lo que está pasando. Nunca más volverá a pasar. Nunca quise hacer mal a nadie y nadie me dijo que estuviera mal», continúa. «Espero que estas palabras lleguen a los chicos o a las familias y que algún día puedan perdonarme. Nunca quise hacer daño a nadie».

Samuel A. confesó en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que abusó de dos niños y grabó a uno de ellos. El exmonitor detenido tiene diagnosticado un 65 por ciento de retraso mental. Su abogado, Eduardo Luna, pidió su puesta en libertad ya que el entorno penitenciario «no es el más apropiado». La Audiencia de Palma la rechazó. Los jueces se basaron en la gravedad de los delitos y en el riesgo de que influya en los menores.

La Policía Nacional detuvo a Samuel A. el 28 de mayo después de que la madre de un alumno, de 11 años, del colegio Sant Agustí lo denunciara por abusos a su hijo. La mujer explicó que el exmonitor tocó al menor y lo grabó con la excusa del vídeo conmemorativo del 125 aniversario del centro.

Los investigadores de la policía registraron el domicilio del sospechoso e intervinieron numeroso material informático. Los agentes comprobaron que en su ordenador y dispositivos electrónicos guardaba gran cantidad de imágenes de contenido pedófilo. El 28 de junio fue arrestado otra vez tras la aparición de dos nuevas denuncias.