La madre de Lucía Vivar, tras el rescate de Julen: «A la muerte de mi hija no se le dio importancia»

Los padres de Lucía Vivar, la niña que murió golpeada por un tren en Málaga, siguen pensando que el caso de su hija no está resuelto, pese a que se archivó. Tras el rescate de Julen, ha lamentado en una entrevista que la búsqueda de su hija «fue nefasta y no se le dio importancia».

Almudena Hidalgo ha asistido este miércoles al programa Espejo Público y ha manifestado sentirse agradecida por los esfuerzos del operativo de rescate de Julen, pero asegura sentirse desesperada porque no comprende que en algunas situaciones se da más importancia a unas búsquedas que a otras.

«Creo que quien dirigió la búsqueda de mi hija tiene la culpa de todo esto. A Adif nadie le dijo nada de parar el tren porque no le dieron la orden. Lo mismo no hubiese aparecido y el final hubiese sido el mismo, pero esta porquería de final no me la hubieran pintado», dice la madre de Lucía.

Los padres de la pequeña siguen pensando que a Lucía alguien se la llevó, y no creen en la versión de los investigadores de que se quedó dormida junto a las vías y fue golpeada por un tren. Piden la reapertura de la investigación.