Mateo Isern: «José Hila no debería haber admitido presiones de ningún juez o fiscal»

«Un alcalde no puede bajo ningún concepto admitir presiones por parte de ningún juez o fiscal. Del mismo modo, tampoco puede permitir que vayan policías locales inocentes a la cárcel. Un alcalde lo que tiene que hacer es colaborar con la Justicia y ponerse a disposición de la Fiscalía. Es importante aclarar todo lo que ha sucedido, delimitar las actuaciones, depurar y volver a empezar». Así de claro y rotundo se mostró Mateo Isern, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Palma y exalcalde de la ciudad.

Durante una entrevista mantenida con ultimahora.es, el líder de los ‘populares’ de Palma se mostró muy duro con su contrincante socialista, José Hila. «Si un alcalde cree de verdad que hay inocentes en la cárcel debe hacer lo necesario para defender a esa gente que, según él, estará injustamente tratada o imputada. Las declaraciones de José Hila las podemos calificar de poco afortunadas».

Para el candidato ‘popular’ es necesario incrementar la plantilla de la Policía Local, pero no lanzar «improvisaciones» como las de Toni Noguera (Més). «No se puede venir a un programa de televisión y lanzar lo primero que se te pase por la cabeza. Noguera improvisó en directo y lanzó que quería crear un nuevo cuartel, pero no supo concretar ni el coste, ni la ubicación etc... Así no se hacen las cosas», señaló.

El candidato también lanzó un dardo envenenado al líder de la formación morada, en Palma, Alberto Jarabo. Siete días antes, el ‘podemita’ acusó a Isern de estar detrás de montar la Policía Local de Palma más corrupta de la historia. «Al señor Jarabo le pediría que se tranquilizara y que cuando hace unas declaraciones de este tipo que tengan fundamento y no lanzar este tipo de acusaciones tan graves», concluye Isern. Para finalizar, el ‘popular’ se mostró abierto a posibles pactos con C’s y Vox.