Juzgarán el 7 de febrero al acusado de incendiar la puerta de la casa de su expareja

La Audiencia de Palma juzgará el 7 de febrero a un acusado de haber prendido fuego a la puerta de la vivienda de su expareja después de haberla amenazado por teléfono con quemarla, unos hechos por los que la Fiscalía pide que sea condenado a 10 años por un delito de incendio y amenazas graves.

La sección segunda ha celebrado este viernes una vista previa de este proceso en la que el tribunal ha fijado como fecha de juicio el próximo 7 de febrero.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron un día de diciembre de 2017 cuando, tras enterarse de que su expareja mantenía una nueva relación sentimental, el acusado empezó a mandarle mensajes insultándola y a llamarla insistentemente por teléfono, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

El acusado dejó grabados insultos en el contestador del teléfono de la víctima y frases como: «Te voy a matar, te lo juro, me da igual todo el mundo, esta noche te vas a morir», «esta noche te vas a quemar como un perro» y «te quemaré, no estoy bromeando».

Esa misma noche, el acusado acudió al domicilio de su expareja, roció el exterior de la puerta de la vivienda con un líquido inflamable y le prendió fuego, siendo consciente de que se trataba de un inmueble con vecinos que podían verse afectados por el incendio así como que estaba en su interior el hijo de su ex pareja sentimental, que logró apagar el fuego con cubos de agua.

El fiscal pide para el acusado 2 años de prisión por amenazas graves y 8 años por el incendio. Reclama además que se le prohíba comunicarse con su expareja ni acercarse a menos de 500 metros de ella.