Detenido un hombre por la desaparición y posible homicidio de otro en Inca

Nuevo posible homicidio en Mallorca. Cuatro días después de que una mujer alemana apareciera muerta en su casa de Las Palmeras supuestamente a manos de su pareja, este jueves la Guardia Civil detuvo a un hombre por la desaparición de otro varón en Inca, al que presumiblemente habría matado.

Según confirmaron en fuentes judiciales, la víctima llevaría varios meses desaparecido, pero en un primer momento se pensó que se trataba de una ausencia voluntaria, por lo que no se activaron los protocolos de máximo riesgo.

Recientemente, sin embargo, los agentes recibieron una serie de informaciones «preocupantes» y el caso pasó a ser una máxima prioridad. Este jueves, la Policía Judicial llevó a cabo una detención de un individuo, que fue trasladado hasta los calabozos a la espera de ser interrogado. Todos los esfuerzos se centran ahora en aclarar si mató al otro varón y luego hizo desaparecer el cuerpo, enterrándolo en una finca. El caso es muy complejo y los investigadores creen que puede haber más implicados, por lo que no se puede descartar que en las próximas horas se practiquen nuevas detenciones. Lo que no ha trascendido es si serán también autores materiales o cómplices que conocían lo ocurrido y no lo contaron.

El arrestado pasará a disposición judicial en Inca en las próximas horas.