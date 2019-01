Medio año de cárcel por intentar agredir a un médico de Son Llàtzer

El Juzgado de lo Penal número 2 de Palma condenó este miércoles a un joven a seis meses de prisión por un delito de atentado tras intentar agredir a un médico del hospital de Son Llàtzer en su propio despacho en abril de 2018.

El procesado reconoció los hechos ante la sala y se conformó con la pena. Inicialmente el Ministerio Público solicitaba diez meses de cárcel para el hombre, pero redujo su petición hasta fijarla en medio año.

Incidente

El incidente tuvo lugar el 9 de abril del pasado año en el hospital de Son Llàtzer. El acusado, según relata la Fiscalía, accedió al despacho del doctor con la intención de preguntarle por el estado de su abuela, que se encontraba ingresada en el centro hospitalario. El facultativo le contestó que no podía darle un diagnóstico en ese momento.

Aquello no convenció al joven, que se encaró con el médico y le amenazó, diciéndole que le iba a «romper los dientes». Seguidamente, detalla el fiscal en su escrito, le dio un puñetazo a la mesa del médico y tiró todo lo que se encontraba en el escritorio. La tensión crecía por momentos en el despacho. El doctor optó por levantarse de la silla e intentar salir marcharse de allí, pero el joven se aproximó a escasos centímetros y se encaró con él, mostrándole su puño cerrado. La intervención de una doctora del hospital, que escuchó el altercado, evitó que finalmente se produjera la agresión.

El abogado del procesado solicitó la suspensión de la condena, algo a lo que no se opuso la Fiscalía. El joven no entrará en la cárcel con la condición de no volver a delinquir en los dos próximos años.