Una asociación policial recomienda a Sonia Vivas «una visita al psiquiatra»

La Asociación de Víctimas de Arbitrariedades de la Justicia de Baleares, integrada por una gran cantidad de policías locales de Palma, familiares y amigos, han emitido un duro comunicado contra la expolicía y ahora política Sonia Vivas. En el mismo la invitan a que visite «de urgencia» a un psiquiatra, le acusan de mentir y de vivir una farsa.

«Tu ambición no tiene límites, tus incoherencias tampoco. No te las des de espía o infiltrada porque lo único que hiciste fue aprovechar el ‘carro de la corrupción’ y subirte a él para ver que podías sacar para ti. Deja de decir chorradas, eso de que has visto mujeres muertas, con la cabeza separada del cuerpo, lo has visto en tus sueños, en tus pesadillas psicóticas», señala el escrito.

La exjefa de la Unidad de Delitos de Odio de la Policía Local también ha sido muy cuestionada por sus mensajes en Twitter. «¿Eres testigo protegido del Juzgado número 12 de Palma? Enhorabuena, es un puesto que ya no se da, resulta que apartaron al juez que los repartía. Aprovechando tu posición, podrías denunciar todas las barbaridades que sueltas por Twitter, con nombres, fechas y hechos concretos. No lo has hecho ni lo harás, simplemente porque son invenciones de tu deteriorada mente». Por otro lado, los integrantes de la asociación policial anuncian la interposición de una querella.

«Te haría feliz una querella por calumnias contra la Policía Local. Es lo que andas buscando, tirón mediático, otra vez de víctima enfrentándose solita a -¿cómo lo llamas?- las cloacas. Todo aquel que difiera de tus postulados es cloaca, al final va a resultar que todo es cloaca menos tú. Lo de la querella no lo descartes, pero esta Asociación va a esperar un poco, porque quien debería ponerla en primer lugar es la regidora de Seguridad (la que tira del famoso carro), y en segundo lugar porque así habrá más material para argumentarla, porque está claro que el atacar al Cuerpo y a sus integrantes es el nervio central de tu campaña electoral, tu leiv motiv».

Finalmente, la asociación le pide a su excompañera «que deje ya también el tema de la homosexualidad. Ya te habrás dado cuenta de que tu condición sexual no le interesa a nadie. Eres el único homosexual de la Policía que ha sido sometido a discriminación y vejaciones, el único que denuncia ataques y fobias. Cuanto más insistes en tus teorías trasnochadas más queda claro que mientes. Esto lo sabe todo el cuartel, y aunque tú te hayas creído que la opinión pública es tonta, una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad. Sólo queda la duda de si tú misma te crees tus propias mentiras, en ese caso aconsejamos visita urgente al psiquiatra».