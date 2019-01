Un seguridad denuncia una agresión por parte de su jefe en el aeropuerto de Palma

Un vigilante de seguridad y representante sindical ha interpuesto una denuncia judicial contra su coordinador jefe al que acusa de haberle agredido físicamente por discrepancias laborales.

Los hechos, según la denuncia interpuesta en los juzgados de Vía Alemania de Palma, se remontan al pasado día 8 de noviembre de 2018. El sindicalista, que se encuentra de baja médica desde entonces, señala que fue agredido físicamente y psicológicamente en las oficinas que la empresa de seguridad dispone en la terminal aeroportuaria.

El representante sindical carga contra la dirección de la empresa a la que acusa de hacerle la vida imposible en un claro ejemplo de mobbing por el simple hecho de denunciar como sindicalista las injusticias laborales. «Hay que recordar que el propio comité de empresa ya ha denunciado en varias ocasiones las constantes faltas de respeto del personal de la oficina, jornadas laborales de 16 horas, discriminaciones por razón de sexo y acoso laboral», apunta el perjudicado.

«El coordinador me agredió en el hombro izquierdo mientras no cesaba de vejarme con frases tales como me cago en tu puta madre, maricón de mierda y amenazas constantes. De hecho, al acudir a la mutua la empresa les prohibió que me atendieran y tuve que ir a la seguridad social», señala el vigilante.

«Mi abogado Pablo Alonso de Caso está muy encima del tema y hemos cursado una denuncia vía penal y otra administrativamente. Una curiosidad, la primera denuncia que puse el juzgado la extravió y la tuve que repetir. Ellos mismos reconocen su error», concluye.