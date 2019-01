La madre del bebé de dos meses maltratado: «El padre no sabía que le haría tanto daño»

El testimonio de la madre del bebé de dos meses maltratado en Barcelona, que se encuentra ingresado en la UCI de Vall d'Hebrón, no ha dejado indiferente a nadie. «No es consciente, él no sabía que le haría tanto daño al bebé, pero no es consciente de la situación», contaba sobre el padre del recién nacido en una entrevista concedida a Antena 3.

La mujer dice que los hechos se produjeron por «simplemente estrés, de que el bebé llorara y no se callaba».

El pequeño está muy grave y se encuentra en coma. En las pruebas que le hicieron el hospital, detectaron que el niño tenía una hemorragia del lado frontal de la cabeza, en el cerebro, desprendimiento de retina, de cerebelo y del cerebro. Además tenía fracturas de costillas nuevas y viejas. Ante esto, dice la madre, «el papá se derrumbó y confesó el maltrato hacia el bebé».

A lo largo de la entrevista, explicó sobre el padre que «era normal, era un padre que cambiaba pañales, que daba biberones, que se despertaba por la noche. Tenía una buena relación conmigo».

La madre del bebé ingresado en la UCI por una paliza del padre: "Tenía una buena relación conmigo, nunca hubo maltrato físico" https://t.co/IFGhmxfssR — antena 3 (@antena3com) 12 de enero de 2019

El Juzgado de Instrucción de Arenys de Mar (Barcelona) acordaba este sábado libertad provisional para el hombre, detenido el jueves en la comarca del Maresme (Barcelona) y le ha prohibido aproximarse al bebé a menos de 500 metros.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez también ha decretado medidas cautelares de comparecencia semanal en el juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salida del territorio español.