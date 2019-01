La Guardia Civil advierte sobre una nueva estafa que llega por correo electrónico

La Guardia Civil advierte de una nueva estafa que llega a través del correo electrónico haciéndose pasar por el BBVA, pero los datos bancarios que introduce el receptor del mensaje se redirigen a una web falsa de modo que estos quedan grabados.

La Benemérita advierte a los usuarios a través de su cuenta oficial de Twitter: «Detectada campaña de correos que suplantan a BBVA. Dirigen a una web falsa para robar tus credenciales de acceso. Si has recibido el correo, accedido y facilitado tus datos contacta lo antes posible con la entidad y denuncia».

???? #Alerta #Phishing ???? Detectada campaña de ???? que suplantan a BBVA @bbva. Dirigen a una web falsa para robar tus credenciales de acceso

Si has recibido ????, accedido y facilitado tus datos contacta lo antes posible con la entidad y #denuncia ????#062

????https://t.co/akAE6FCcQd pic.twitter.com/Kyr33U8f3u — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) 10 de enero de 2019

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) asegura que cualquier cliente de la entidad bancaria es susceptible de caer en la trampa, por lo que advierten que lo que hay que hacer es no abrir correos de desconocidos o que no hayan sido solicitados, tener precaución al abrir enlaces o archivos adjuntos y no facilitar ningún tipo de información. Además, insiste en que se consulte siempre que surjan dudas.

«Los correos detectados en esta nueva campaña maliciosa que suplantan a la identidad del BBVA se identifican porque llevan el siguiente asunto: «Banca Online de BBVA». No se descarta que se puedan estar utilizando otros asuntos de características similares. El contenido del correo informa al usuario de que su información de seguridad no se ha actualizado correctamente y que es necesario que actualice sus datos lo antes posible, si no quiere que su cuenta quede suspendida», advierten desde la OSI, que además señala que en los dispositivos móviles la similitud con la aplicación es aún más real.