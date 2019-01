La mujer encontrada dentro de un armario niega malos tratos y arremete contra una reportera

La mujer que fue hallada por la policía encerrada en un armario de un domicilio de Murcia ha negado que su pareja la maltratara, a pesar de que presentaba heridas en la cara en el momento en que los agentes accedieron a la casa.

Este miércoles, después de que su caso cobrara una gran repercusión a nivel nacional, una reportera de 'El Programa de Ana Rosa' ha tratado de contactar con ella, para dar su versión de lo sucedido, y la mujer no solo ha rechazado esta posibilidad, sino que ha arremetido violentamente contra la informadora.

«O me dejas en paz o te tragas el micrófono. Aquí no ha habido secuestro, ha habido una puta pelea matrimonial como en cualquier lado», ha esgrimido la mujer de forma vehemente.

La policía investiga el caso, por si fuera constitutivo de un delito de violencia machista, aunque la supuesta afectada lo niega de plano. «Mi marido no me toca, si no ya lo hubiera denunciado».