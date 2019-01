La policía aumenta su presencia en la calle para prevenir los robos y fraudes

La Policía Nacional aumenta su presencia en las calles de la capital balear con la intención de prevenir los robos y fraudes. Del mismo modo, los agentes incrementan de una forma sigilosa la seguridad antiterrorista. Cabe recordar que España mantiene activo el nivel 4 de seguridad antiterrorista en todo en territorio nacional, especialmente, en zonas turísticas.

Desde hace unos días, agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), radiopatrullas, guías caninos y subsuelo están reforzando los dispositivos habituales de seguridad ciudadana. El plan ‘Comercio Seguro’ consiste en un dispositivo operativo especial que la Policía Nacional realiza anualmente para prevenir la comisión de hechos delictivos como hurtos, robos con violencia o intimidación, robos con fuerza o fraudes.

La labor policial se intensifica en aquellos lugares donde se produzcan aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales y de ocio, calles de mayor tránsito de las grandes y medianas ciudades, mercadillos navideños y zonas de entretenimiento.

Los servicios se realizarán diariamente en las franjas horarias de mayor actividad comercial y afluencia de público y se fomentarán las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano. Además, la app para teléfonos móviles ‘Alertcops’ de la Policía permitirá que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo.

La Policía Nacional recuerda que, durante los viajes en periodos navideños, es necesario cerrar con llave la puerta de la vivienda para dificultar el acceso de los ladrones a su interior. Se pide no dejar señales visibles de que la vivienda está desocupada, no bajar totalmente las persianas e instalar programadores que enciendan y apaguen alguna luz, radio o televisión, así como no divulgar la ausencia.