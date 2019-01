El juez del 'caso Cursach' dice que los periodistas entregaron los móviles «sin protesta alguna»

El juez que instruye el ‘caso Cursach’, Miguel Florit, ha negado la personación en la causa de revelación de secretos a Europa Press y el Diario de Mallorca, así como a los periodistas a los que se incautaron teléfonos y ordenadores, al tiempo que asegura que la entrega de todo este material a la Policía se hizo de forma «voluntaria» y «sin protesta alguna» por parte de los afectados.

Además, reconoce que él mismo, en una resolución del 21 de diciembre, dejó sin efecto el auto del 11 de diciembre por la que ordenada la requisa de los teléfonos móviles de los dos periodistas. Esa decisión se produjo tres días después de la detención de dos agentes del Grupo de Blanqueo.

En un auto fechado de este jueves, el juez asegura que los periodistas «acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento de información sin manifestar protesta alguna». Insiste en que, al no ser ni los periodistas afectados ni los medios para los que trabajan «perjudicados ni ofendidos por el delito que aquí se investiga, ni responsables civiles y no consta que ejerciten o pretendan ejercitar la acusación popular o particular, no pueden tener la consideración de parte en este procedimiento».

Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica.

El magistrado ha citado a los dos periodistas este jueves para hacer entrega de los dispositivos que, en ningún momento habrían llegado a ser revisados, según hace constar en el auto.