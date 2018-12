La madre de la menor desaparecida en Navarra: «Las redes sociales son un monstruo»

La madre de la menor de 15 años desaparecida desde el pasado día 22 de diciembre en Zolina-Aranguren (Navarra), se acogió a un programa del Gobierno de Navarra para que le ayudara con la educación de Olaia, tal y como informa Antena 3 Noticias. El medio nacional explica que «la niña frecuentaba malas compañías y su carácter rebelde era muy difícil de abordar por su progenitora».

La madre explica que está tranquila porque sabe que su hija sigue publicando contenido en sus redes sociales y que no puede salir de Pamplona. «Estuvo 3 días en la casa de acogida y se escapó porque no quería perderse la fiesta. Busqué ayuda porque lo que no quería es que se me escapara una niña de 15 años que pesa 40 kilos y lo quiere probar todo».

La mujer cree que su hija tiene miedo a volver al centro por el castigo que le impondrían. Aún así, pide a Olaia que si está viendo la televisión «vuelva a casa y hablemos; si se quiere quedar conmigo tendremos que negociar de verdad».

Gobierno de Navarra

El Gobierno de Navarra ha constatado que «se ha seguido correctamente el protocolo establecido» en el caso de la menor desaparecida Olaia M.A., que el pasado 22 de diciembre no regresó al centro de régimen abierto en el que el Ejecutivo foral ejerce la tutela provisional de la menor.

Según ha explicado en un comunicado, el centro de acogida activó el protocolo previsto «tan pronto tuvo conocimiento de la desaparición de la chica: avisó a la familia e interpuso la denuncia pasadas 24 horas».

El Gobierno de Navarra, a través de la Policía Foral y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que operan en la Comunidad foral, coordina los esfuerzos en la búsqueda y agradece cualquier información sobre su paradero, que será recibida en el teléfono de emergencias 112.