Bernardo Montoya: «No me dejéis salir de la cárcel porque lo volveré a hacer»

El asesino de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, mintió en su declaración ante la Guardia Civil tras ser detenido, según los resultados de la investigación dados a conocer este miércoles. No obstante, sí confesó a los agentes el crimen de la joven profesora de Zamora: «Por favor, no me dejéis salir de la cárcel porque lo volveré a hacer», según ha revelado este jueves el programa Espejo Público.

La Guardia Civil tuvo claro desde el principio que Bernardo Montoya era el sospechoso con «mayúsculas» de la desaparición de Laura Luelmo en El Campillo, aunque él negara haberla visto ni saber quién era. Los agentes que le vigilaban le preguntaron si la conocía, pero él llegó a decirles que no era consciente de que había alguien viviendo en esa casa.

La investigación por este crimen aún no está cerrada, aunque la Benemérita ha ofrecido ya algunos datos del caso, como que la joven murió la misma noche de su desaparición tras ser golpeada por su asesino en la vivienda de éste.

Aún no ha concluido tampoco el informe definitivo de la autopsia, aunque ya se sabe que Laura Luelmo fue agredida sexualmente.

Bernardo Montoya, que se encuentra ya en la cárcel, actuó, según investigadores, como un asesino «desorganizado» y con «un alto grado de impulsividad», por lo que probablemente no planificó su acción.