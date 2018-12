Herido grave tras ser apuñalado en el pecho en la calle Manacor de Palma

Un joven permanece ingresado en el hospital de Son Espases tras haber recibido este domingo una puñalada en el pecho en Palma.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación de un extraño suceso registrado en las inmediaciones de la calle Manacor. Los hechos sucedieron en torno a las tres de la madrugada. Un chico, de unos 25 años de edad, accedió al interior del hostal Sorrento, ubicado en el número 130 de la carretera de Manacor.

El joven estaba sangrando abundantemente y no cesaba de pedir auxilio. El personal de recepción alertó a los equipos de emergencia y, en cuestión de unos minutos, varios coches patrulla y una ambulancia del SAMU-061 se personaron en el lugar.

La víctima, presentaba una gran alteración y estaba aturdida por la situación. El joven contó a los policías que, unos minutos antes, había sido apuñalado en el pecho. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el chico tenía el coche aparcado en las proximidades del hostal y que fue asaltado por dos hombres que pretendían robarle. El testimonio del chico no era muy coherente y no dejaba de contar cosas incoherentes y fuera de lugar. El personal sanitario atendió in situ al paciente y debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el facultativo ordenó su traslado urgente hasta el hospital de Son Espases.