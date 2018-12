Condenado a 22 años de cárcel el asesino de Patrascu

Ioan Ciotau, el marido de Lucía Patrascu, ha sido condenado este miércoles a veintidós años de prisión por asesinato con agravante de parentesco. Ciotau ha sido absuelto del delito de malos tratos

El 29 mayo de 2016 Ciotau dijo, tras asestar más de cinco puñaladas a su mujer y acabar con su vida en el Port de Pollença: «Yo soy el asesino, me podéis detener cuando queráis. La he matado porque era una hija de puta. He sido yo. He sido yo».

El jurado popular declaró el pasado viernes a Ioan Ciotau, defendido por el abogado Miguel Ángel Ordinas, culpable por asesinato con alevosía. Le declararon culpable por unanimidad y dieron por probado que el acusado, con «clara intención de asegurar la muerte» de la víctima, la acuchilló «sin que pudiera defenderse».

Tanto la Abogacía de la Comunidad, como la acusación particular, defendida por el abogado Antoni Monserrat, pedían 22 años de cárcel al acusado. Por el contrario, su abogado defensor pedía la pena mínima para su cliente.

Los dos forenses que examinaron a Ioan Ciotau descartaron que el acusado sufriera un trastorno mental. «No puede ser tan corto, se tiene que manifestar», apuntó el doctor Julio López Bermejo.