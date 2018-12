El último tuit de Laura Luelmo fue en defensa de las mujeres

«8-M», ese fue el último mensaje de Laura Luelmo en redes sociales. La joven profesora hallada muerta este lunes en El Campillo (Huelva) lanzó un mensaje de defensa de las mujeres a través de su cuenta personal en Twitter.

El tuit lo hizo el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y estaba acompañado de una ilustración hecha por la misma Laura Luelmo. En el dibujo se puede ver el signo femenino en color morado y vestido con una capa de lunares.

Tras conocerse su muerte, las redes sociales se han volcado con el trágico sucesos. Em Twitter, los hashtags #TodasSomosLaura y #NiUnaMenos están reuniendo una gran cantida de mensajes de tristeza por el triste final de la joven de 26 años que se fue a Huelva para aprovechar una oportunidad laboral como profesora y que, tras cinco días de búsqueda, ha aparecido muerta.

Mi más sincero pésame a la familia y amistades de Laura Luelmo. A la espera de los informes de las FFCCSE no se descarta #violenciamachista , ante la que no cabe dudar sino prevenir y actuar. Muy triste por esta desgarradora noticia #TodasSomosLaura #NosQueremosVivas #BastaYa

No llevaba escote, no iba borracha, ¿cómo lo vais a justificar ahora? #TodasSomosLaura

Luchar hoy para no vernos morir mañana. #TodasSomosLaura pic.twitter.com/UYtCBKrkCX

#TodasSomosLaura

Quiero salir sola y a la hora que me de la gana y no quiero que nadie me acompañe por tener miedo.

De camino a casa quiero ser libre ,no valiente pic.twitter.com/gwJDk6skqH