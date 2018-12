El jurado popular declara culpable al hombre que mató a su mujer en Pollença

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares ha declarado la tarde de este viernes a Ioan Ciotau, acusado del asesinato machista de Lucía Patrascu, culpable. El hombre ha sido condenado por asesinato con alevosía con agravante de parentesco.

Según ha señalado la portavoz del Tribunal del Jurado, le han declarado culpable por unanimidad y dan por probado que el acusado, con «clara intención de asegurar la muerte» de la víctima, la acuchilló «sin que pudiera defenderse».

En concreto, le declaran culpable de «un asesinato con alevosía con un agravante de parentesco» y le niegan la concesión de un indulto. Con esto, dan «por no probado que el hombre actuase con su capacidad de entendimiento anulada». Tampoco consideran que se pueda probar que hubiera maltrato continuado en el tiempo. Este último punto ha sido dado por no probado por cuatro votos a favor y cinco en contra.

El 29 mayo de 2016 Cotan dijo, tras asestar más de cinco puñaladas a su mujer y acabar con su vida en el Port de Pollença: «Yo soy el asesino, me podéis detener cuando queráis. La he matado porque era una hija de puta. He sido yo. He sido yo».

Por su parte, la fiscal Carmen Fernández mantiene su petición de 22 años de cárcel porque, entre otras cosas, el acusado le dijo a su hijo y a varios testigos que «la mató porque era una puta» y tras esto se sentó a esperar a que le detuvieran porque ya había hecho lo que quería, debido a que «no soportaba» que ella «le fuera a dejar». También le pide una indemnización de 100.000 euros para cada uno de sus dos hijos.

Tanto la Abogacía de la Comunidad, como la acusación particular le piden 22 años de cárcel, como la Fiscalía. Por el contrario, su abogado defensor pide la pena mínima para su cliente.

Los dos forenses que examinaron a Ioan Ciotau descartaron este miércoles en la tercera sesión del juicio con jurado en la Audiencia de Palma que sufriera un trastorno mental. «No puede ser tan corto, se tiene que manifestar», apuntó el doctor Julio López Bermejo.

Cabe resaltar que justo cuando la portavoz del jurado ha terminado de leer su veredicto, el acusado ha preguntado que si podía recurrir.La presidenta del Tribunal, Gemma Robles, le ha respondido que cuando haya sentencia sí lo podrá hacer.