La unidad de la policía que tramitó la denuncia de Sacramento Roca será reestructurada

El nuevo jefe superior de Policía, Gonzalo Espino Cruz, abordó este viernes con la delegada del Gobierno la polémica por el posible fallo policial a la hora de tramitar la denuncia de Sacramento Roca, la mujer asesinada en Conforama por su expareja. El comisario se comprometió con Rosario Sánchez a reestructurar la UFAM, la unidad que no tipificó como violencia de género la denuncia.

El expediente disciplinario que se ha abierto en la Jefatura de Policía se va a remitir a la Dirección General, en Madrid, para que sean esos instructores los que decidan sobre la investigación interna. En las diligencias se han observado «indicios de falta grave» en el comportamiento de la agente que tramitó la denuncia de ‘Sacri’, días antes de su crimen, pero todavía no se ha fijado una sanción disciplinaria porque el expediente sigue abierto.

Tal y como informamos, poco antes de ser apuñalada, Sacramento Roca acudió a la Jefatura para denunciar que les habían pinchado las ruedas del coche. Apuntó como posible autor a Rafael Pantoja, su exnovio.

Esa denuncia fue tramitada como un delito de daños intencionado, pero ‘Sacri’ también contó que el vigilante jurado la estaba acosando con emails, llamadas telefónicas y WhatsApps, y esas últimas acusaciones deberían haber sido tipificadas como violencia de género, por lo que habrían sido remitidas a ese juzgado. No fue así y ahora se investiga qué falló internamente en la Policía Nacional. Pantoja entró armado en Conforama y asestó once puñaladas a su exnovia. Estaba obsesionado con ella y no aceptaba la ruptura. El juez decreto prisión sin fianza para Pantoja.

Expediente a la agente

Este viernes, la agente de la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) que recogió la denuncia de Sacramento fue interrogada por el instructor de la investigación interna, que intentó aclarar cuál había sido el método de trabajo de la funcionaria y por qué no catalogó el caso como violencia de género.

La mujer ha sido expedientada por el presunto error.