Un conductor atropella a un motorista en la carretera vieja de Sineu y se da a la fuga

Toni Alderete, vecino de Son Ferriol de 43 años, circulaba en su scooter de 125 centímetros cúbicos por la carretera vieja de Sineu para ir al gimnasio. «Eran las siete de la mañana y justo a la altura del cruce del cuartel de Son Tous me percaté de que había un coche detenido en sentido contrario a la marcha. Cuando llegué a su altura, de forma sorpresiva, el conductor arrancó y me cortó el paso. A pesar de que intenté frenar no pude evitar la colisión. Lo único que recuerdo es que acabé en el suelo con un fuerte dolor», comenta Antonio Alderete.

«En cuestión de segundos varios testigos presenciales del accidente acudieron en mi auxilio. Uno de ellos, nada más llegar a mi posición, ya me alertó de que el conductor que provocó el accidente se había dado a la fuga», destaca la víctima. Rápidamente, una ambulancia medicalizada trasladó al herido hasta la clínica Juaneda donde permanece ingresado en estado grave. El paciente presenta la rotura de dos costillas, fractura de clavícula, policontusiones por todo el cuerpo y un fuerte traumatismo craneoencefálico. El próximo viernes será sometido a una nueva operación.

Los datos aportados por parte de los testigos coinciden en señalar que se trata de un hombre mayor de entre unos 50 a 65 años aproximadamente y que conducía un coche de la marca Ford de color oscuro. «Podría tratarse de un Fiesta o de un Fusión, pero los testigos no están seguros. Es una lástima que no lograran apuntar la matrícula porque no hay derecho a lo que me han hecho», concluye Alderete. Familiares de la víctima solicitan la colaboración ciudadana para localizar al conductor fugado.