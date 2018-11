Encarcelado por error en Palma un turista inglés al que confundieron con un narco

Una auténtica pesadilla. Así se puede resumir el paso de Edward Gossage por Mallorca, un hombre inglés de 68 años, que fue detenido nada más aterrizar en el aeropuerto de Son Sant Joan y trasladado el día siguiente a la cárcel de Palma tras ser confundido con un narco sobre el que pesa una orden internacional de búsqueda y captura, tal y como recoge el diario británico The Daily Mirror.

Los hechos se remontan a hace unas semanas. Edward y su esposa se disponían a pasar unos días de vacaciones en Magaluf. Poco después de aterrizar, y cuando se disponían a abandonar al aeródromo, fue interceptado por la Policía Nacional. Le interrogaron y le dejaron marchar para continuar su plan de viaje, o eso creyó la pareja, ya que la mayor sorpresa vendría pocas horas después.

Holidaymaker spends eight nights in jail after being mistaken for drug lord https://t.co/56afeXtnfG pic.twitter.com/PLDd1ipk7X