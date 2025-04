Celebra el Día Internacional del Jazz con el concierto de Barroco Jazz by Sury en Can Tàpera

¿Sabes cómo suena la fusión entre la sofisticación del barroco y la energía del jazz? Si quieres saberlo, no te puedes perder el concierto que Barroco Jazz by Sury ofrecerá en el ciclo Melodies de Primavera. Con motivo del Día Internacional del Jazz, será el 26 de abril, a las 11:00 horas, en el espacio de la calle Can Tàpera, 5, de Palma. Para la ocasión, Ultima Hora organiza un sorteo en el que se puede ganar una entrada doble. El único requisito para participar es estar registrado en la web, un proceso sencillo y gratuito, y acceder a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Barroco Jazz by Sury es el fascinante proyecto de la violonchelista cubana Sureymis Tapanes, establecida en Palma, que ofrece una fusión única entre la sofisticación del barroco y la energía del jazz, inspirada en la brillante Suite for Cello and Jazz Trio del compositor francés Claude Bolling. Un viaje musical con la pianista Malena Moncadas, el percusionista Jospe Servera y el contrabajista Pere Bujosa lleno de elegancia, ritmo y emoción que no te dejará indiferente. Can Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra, es un espacio comprometido con la promoción cultural, la formación y la acción social en las Islas Baleares. Un centro multidisciplinar, un punto de encuentro dedicado a actividades sociales, culturales y educativas, abrazando la diversidad y la inclusión para fomentar el progreso social. La Fundació Sa Nostra lleva a cabo acciones de carácter social, educativo, cultural y medioambiental que tiene como objetivo fundamental colaborar en el bienestar social, en la mejora de la educación y el medio ambiente y el progreso cultural de la población de su ámbito de actuación.