No te pierdas el quinto concierto del festival Melodies de Primavera-Les Nits de Can Tàpera con Ultima Hora

Can Tàpera se llena un año más de música con el ciclo de conciertos Melodies de Primavera. La quinta cita de estas Nits de Can Tàpera será el 4 de abril, a las 20:00 horas, en el espacio de la calle Can Tàpera, 5, de Palma. Para la ocasión, Ultima Hora organiza un sorteo en el que se puede ganar una entrada doble. El único requisito para participar es estar registrado en la web, un proceso sencillo y gratuito, y acceder a la web del sorteo para aceptar las bases e inscribirse.

Este quinto concierto, titulado Joves talents: Duo Métis en concert, está organizado por Joventuts Musicals de Palma y ofrecerá un viaje desde el clasicismo hasta la modernidad en el que actuarán los músicos Luis González y Antoine Guerrero. Este dúo está compuesto por dos músicos de países diferentes con trayectorias artísticas similares que se cruzaron en 2017 en Sevilla, pero no fue hasta 2021 en París donde crearon esta formación musical. Han actuado en Francia y España con diversos repertorios en diversos festivales, conciertos educativos y programas como Jóvenes Talentos o Les Concerts de Poche. Debutaron en el Palau de la Música Catalana de Barcelona el 30 de septiembre de 2023. Can Tàpera, sede de la Fundació Sa Nostra, es un espacio comprometido con la promoción cultural, la formación y la acción social en las Islas Baleares. Un centro multidisciplinar, un punto de encuentro dedicado a actividades sociales, culturales y educativas, abrazando la diversidad y la inclusión para fomentar el progreso social. La Fundació Sa Nostra lleva a cabo acciones de carácter social, educativo, cultural y medioambiental que tiene como objetivo fundamental colaborar en el bienestar social, en la mejora de la educación y el medio ambiente y el progreso cultural de la población de su ámbito de actuación.