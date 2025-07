El otro día murió Hulk Hogan y lo peor de todo es que lo hizo fuera de plazo. Una lástima, porque ya saben ustedes lo que me gustan a mí las necrológicas. Si por mí fuera, las necrológicas serían lo único que me dedicaría a escribir. Mi sueño sería poder escribir una al día, descansando solo los domingos y dos semanitas en verano.

Por muertos no iba a quedar. Entenderán, pues, que en cuanto llega el fin de semana me ponga a mirar los periódicos y a escuchar las noticias de la radio para ver si se ha muerto alguien más o menos importante al que poder dedicarle la veintena de líneas de mi artículo del miércoles siguiente. (Tampoco es que sea especialmente exigente con las biografías: si no es muy importante me da igual porque ya me encargo yo de hacerlo importante).

Me vale cualquiera que la palme entre el viernes y el lunes (o el martes si me hace el favor de madrugar y soy capaz de apañar el artículo en un par de horitas para entregarlo a tiempo). Aquí lo principal es que se mueran cuando toca. Lo cual me lleva a lo de este fin de semana en concreto. No sé qué ha pasado este fin de semana que entre los personajes importantes (o más o menos importantes, repito) no se ha muerto nadie. Así que en esas estoy, echando mano a última hora de Hulk Hogan. Se llamaba en realidad Terry Gene Bollea y era el mejor, pero se nos murió el jueves y eso, para el periódico de hoy, fue hace una eternidad.