Hacia una gestión compartida de los aeropuertos

En los últimos años, la presión turística, los desafíos ambientales y las nuevas demandas de gobernanza territorial han situado en el centro del debate la posible participación de comunidades autónomas y administraciones locales en la gestión de los aeropuertos. Este planteamiento convive con el actual modelo de red estatal gestionado por AENA, cuyo diseño ha contribuido a consolidar una infraestructura eficiente, cohesionada y con proyección internacional.

España gestiona sus aeropuertos de interés general a través de AENA SME, S.A., una sociedad estatal con participación privada, cuya actividad se articula en torno al principio de «gestión en red». Este modelo, definido por la Ley 18/2014 y reforzado por instrumentos como el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), permite mantener la sostenibilidad del conjunto del sistema mediante la redistribución de ingresos entre aeropuertos rentables y aquellos con menor tráfico o carácter estratégico.

Sin embargo, este enfoque centralizado ha comenzado a mostrar sus límites en territorios donde la dimensión turística y ambiental de los aeropuertos tiene un peso singular, como en Illes Balears o Canarias. En estos casos, se ha planteado con creciente frecuencia la posibilidad de fórmulas de gestión compartida o cogobernanza, que permitan a las administraciones territoriales participar activamente en las decisiones estratégicas que afectan al desarrollo aeroportuario.

Existen diversas fórmulas, que podrían facilitar avances hacia una mayor participación territorial en la gestión aeroportuaria, entre ellas:

–Fortalecer los Comités de Coordinación Aeroportuaria, ampliando sus competencias para que tengan un papel más activo y vinculante en la toma de decisiones.

–Formalizar convenios de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, ajustados a las particularidades y necesidades de cada territorio.

–Promover reformas estatutarias que reconozcan expresamente la participación autonómica en la planificación y gestión de infraestructuras estratégicas.

Las tres fórmulas planteadas son jurídicamente viables dentro del marco legal español actual, siempre que se respeten las competencias exclusivas del Estado sobre aeropuertos de interés general.

Estas alternativas no buscan reemplazar el modelo de red existente, sino enriquecerlo con una mayor adaptación al contexto local, con una apuesta clara por una gobernanza más colaborativa y corresponsable.

AENA ha mostrado siempre su compromiso con la cohesión territorial y la eficiencia del sistema. Cualquier evolución del modelo deberá preservar esa fortaleza, pero también atender las legítimas demandas de aquellos territorios donde los aeropuertos no son solo infraestructuras de transporte, sino elementos que inciden directamente en el modelo económico, social y ambiental.

En definitiva, abrir un diálogo sereno sobre la cogestión no significa cuestionar el sistema, sino explorar cómo mejorarlo, cómo hacerlo más participativo y más sensible a las singularidades de cada territorio. Una red sólida no se debilita por escuchar a quienes forman parte de ella; al contrario, se refuerza.