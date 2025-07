Querrán saber quién va ganando

Me sabe mal decirlo por si alguien se asusta y empieza a rearmarse febrilmente, y luego intenta construir un refugio atómico en el fregadero, pero lo cierto es que a pesar del apoyo occidental (sólo hasta cierto punto) Rusia va ganando a Ucrania con bastante holgura. Los informativos procuran no informar de eso, como si esperasen que en un par de contraataques los ucranianos le dieran la vuelta al resultado, o que Putin, muy arrepentido, se retirase y devolviera el terreno ganado.

No creo que tales cosas sucedan, pero en cualquier caso, ahora mismo están ganando sobrados. Por su parte, en la otra guerra en curso, Israel gana por aniquilación total, no únicamente de la población palestina sino también de las futuras generaciones de palestinos, de tal manera que hace ya más de un año que los comentaristas se niegan a llamar guerra a esta abominación mortífera, pues pese a los numerosos ejemplos históricos de guerras, jamás habíamos visto una así. En fin, lo llames como lo llames, no hay duda de que Israel está ganando, y de qué manera.

Cuento estas cosas porque hace mucho que sólo hablamos de guerras y graves conflictos, incluidos los domésticos y los arancelarios, y aunque nos zampamos a diario toneladas de datos, opiniones, especulaciones, improperios y acusaciones, nadie aclara quién va ganando. Y el resultado es importante, como saben los aficionados al fútbol. No se puede ver partidos por televisión sin un letrerito con el tiempo de juego y el resultado.

Minuto y resultado, decían. Es normal que mucha gente quiera saber quién va ganando, porque las guerras generan más mentiras que muertos, y no puedes fiarte de las apariencias. Entre Tailandia y Camboya también hay una guerra, de momento en empate. Gana allí el principio de incertidumbre, como en Siria.

O aquí, donde la derecha acusa a Sánchez de mantenerse en el poder a cualquier precio, en tanto ellos quieren arrebatárselo a cualquier precio. Lo típico de las guerras. ¿Y quién va ganando? Lo repito. Israel, Rusia y, desde luego, EEUU y sus grandes tecnológicas del espionaje y la propaganda. Así están las cosas. A fin de cuentas, Dios no sólo es judío, sino también cristiano. Y eso se nota. Influye.