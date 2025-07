Tothom al campament

Les penúltimes generacions infantils travessaven els estius fent quaderns de vacacions, en paper, disciplinadament una estona cada matí, i les actuals es veuen confrontades al monopoli de les pantalles, com sap tothom i com digué el premier francès, François Bayrou, però sembla que hi traspunta alguna opció: els campaments d’estiu. S’han desplegat en una mena de revifament o reinvenció de la tradició, es publiciten a les xarxes i fins i tot n’hi ha que hi veuen un signe de modernitat que baldament supera els casals i colònies de tota la nostra vida.

Crida l’atenció, d’aquesta oferta actual, els extrems que mesclen ideologia rància i devoció castrense, per exemple aquests que munten un parell de setmanes enmig de la natura per militaritzar el personal infantil o fomentar alguna religió; dels primers fan propaganda els orgullosos defensors del leitmotiv que no hi ha escenari millor per aprendre disciplina i això tan tètric de la «formació en virtuts», i dels segons s’ha difós aquest Mini Muslim Camp que tindrà lloc els pròxims dies als entorns de Girona, o aquell malaurat Camp Mystic de fonamentalistes cristianes al comtat de Kerr, devastat setmanes enrere per una inundació: tots semblen tenir dimensions polítiques allunyades malgrat juguen amb la mateixa oferta doctrinal. Però n’hi ha de tota casta i color i fins i tot, oh sorpresa, alguns que no pretenen adoctrinar els menors sinó només fomentar la convivència i el contacte amb la naturalesa. N’hi ha de tecnologia, d’introducció a les criptomonedes, ensinistrament de mascotes, aprenentatge de llengües i pràctica de tots els esports imaginables amb majoria de futbol (tot jugador de fama en té el seu, si bé sol limitar-se a posar-hi el nom i visitar-lo un dia per firmar autògrafs), de teatre, d’aspirants a cantants i d’educació emocional o joves detectius, i a Louisiana s’organitzà un l’estiu passat per ensenyar a nins d’entre 5 i 12 anys les feines bàsiques dels establiments de menjar-porqueria. No s’hi veu, en aquesta oferta estiuenca, la solució al lacerant problema de l’adoctrinament infantil, o sigui que quedem-nos amb els que entretenen a l’espera del retorn a l’escola, i millor sense distorsions ideològiques ni supersticions.