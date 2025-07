En mi juventud la Iglesia nos exigía a los católicos la fe del carbonero. Se refería a la fe que aceptaba a ciegas todo lo que ella tenía como dogma. Desde un principio ya me pareció algo rara esa fe ciega que se pregonaba y se exigía desde los púlpitos. Esta fe sólo la pude aceptar hasta bien cumplidos los dieciséis años, porque en esa edad descubrí el arte de Miró que me abrió la mente y me llevó a ver que sólo eran de obligada aceptación las disposiciones de las que se pudiese observar con cierta nitidez su autenticidad.

Por lo cual, con el tiempo, además de contar con más años de experiencia también fui ensanchando mis capacidades intelectuales y pude llegar a acordar que con la fe del carbonero conmigo que no constasen. Por esta razón, en la religión católica, la única que conozco algo, constaté que se exigían creencias que para mí eran de imposible verificación y por tanto inaceptables. El personaje que más admiro de los Evangelios es el de María, porque es el que más autenticidad me transmite, y de ella se exige creer que subió en vida, con el cadáver de su hijo, a los cielos.

Soy incapaz de conocer con profunda precisión su mente pero la idea que saqué de la que me transmitieron los evangelios es que si ella hubiese oído ese delirio de la ascensión celeste hubiese quedado totalmente aterrorizada. Por lo cual me es totalmente imposible creer que hubiese podido aceptar tal dislate.

He de reconocer que nunca en la vida he conocido a ningún carbonero, pero creo que en caso de existir, está totalmente fuera de lugar afirmar que el carbonero sea el único ejemplo del género humano capaz de creer en inverosimilitudes; porque he constatado que la fe ciega puede ser universal. Por lo cual, cuando empezaron a repelerme esos dogmas increíbles, me resultaba sorprendente afirmar que la fe ciega pudiese ser patrimonio característico de los carboneros, porque incluso personas mucho más ilustradas aceptaban, por la razones que fuesen, tales inverosimilitudes. Incluso actualmente, aunque sea en menor proporción, se siguen aceptando.

Lo cual demuestra que las creencias no implican ir acompañadas siempre de un criterio objetivo. Se puede conocer suficientemente una materia y seguir aceptando inverosimilitudes en ella; sea por falta de dedicación objetiva al tema, por simple comodidad mental, o por cuestiones religiosas. Ser catedrático puede implicar unos conocimientos necesarios para una materia determinada, pero no impide que de su cabeza no puedan salir inverosimilitudes en otros ámbitos.

Si alguna religión quiere ciertamente ser auténtica es inevitable aceptar como principio básico saber quién es el auténtico Dios, ya que Dios es el origen de todo y la religión solo puede ser realmente auténtica si tiene como Dios al genuino. Por eso, cualquier invento que se pretenda como Dios y que no sea la conciencia del Universo lleva obligatoriamente a las tergiversaciones a las que se ven obligadas las religiones existentes. Por esta razón todas las religiones actuales las veo como espurias, exceptuando al budismo, cuya única misión es que el religioso budista entre en comunicación con esa conciencia.

Todo lo demás es doctrina, es decir, parafernalia si no se asimila y se usa para el conocimiento de Dios. Porque la religión, como su mismo nombre indica, es religarse con Dios. De la misma forma que España nunca puede ser una democracia porque el principio básico de una democracia es tener una Jefatura de Estado según el deseo popular, tampoco ninguna religión puede llegar a la autenticidad necesaria si no acomete la realidad auténtica del Dios que se pretende conocer.