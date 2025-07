Sé con certeza que no soy lo que podríamos llamar ‘una mujer de su tiempo’ y mucho menos una ‘mujer adelantada a su tiempo’, dos expresiones muy manidas para elogiar a esas personas especiales y maravillosas con una mente abierta y sin prejuicios, capaces de intuir lo que va a pasar. Aunque en realidad hoy en día lo de ser una persona adelantada a su tiempo apenas tiene razón de ser, creo yo. Bueno, tal vez sirva para denominar a esas inteligencias capaces de augurar grandes avances tecnológicos. Yo de adelantada no tengo nada, toda vez que me he quedado anclada. Y de mi tiempo, pues tampoco. No entiendo casi nada de lo que domina ni representa a la mayoría de la gente. Por eso me veo subsistiendo a fuerza de mirar atrás, recordando y reviviendo experiencias pasadas. Podría poner mil ejemplos, pero resultaría bastante cansina. Además, son fácilmente imaginables, puesto que engloban toda clase de manifestaciones artísticas. También una gran cantidad de vocabulario (casi todo, en realidad). Y actitudes y maneras de vivir. Es como si me encontrara atrapada en un bosque de noche y no supiera encontrar el camino a casa. Con lo que a mí me gusta estar en casa… Pero, ahora que lo pienso, tengo un ejemplo perfecto para explicarlo: un programa de televisión de primeras citas. Dios mío, qué es esto. Pasan por él una enorme cantidad de perfiles humanos estrambóticos de no demasiadas luces. Lo que más me asusta no es –que también– su estética sino lo que dicen, lo que piensan. Y los más viejos aún me dejan más perpleja. El otro día salió un hombre de 89 años con unas ganas de marcha tremendas. Me da vergüenza repetir sus palabras. Bueno, dijo que funcionaba a la perfección y que lo hace todos los días. Probablemente fuera un hombre de su tiempo. La verdad, ni lo sé ni me importa.