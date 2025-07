Los cuentos de hadas del siglo XX eran las novelas policíacas y las pelis de intriga y asesinatos, preferiblemente basadas en hechos reales, y a ese contenido mayoritario se añadieron este siglo los relatos fantásticos acerca de la actualidad política y social, también poblados de héroes y monstruos, justicia e injusticia, personajes buenos y malos. Y bosques oscuros cargados de peligros y alimañas. La política, nacional o internacional, convertida en fantasía moralizante para público infantil, con ogros, gigantes, hadas, bestias, brujas y dragones, escenificando una vez más la eterna lucha entre el bien y el mal. Donde por supuesto tienen que ganar los buenos. En tanto que narraciones fantásticas ejemplarizantes, los cuentos de hadas aspiraban a ser modelos de conducta, a la vez que advertencia de lo fácil que es perderse en un mundo de lobos, o ser devorado si no se sigue el camino correcto. El héroe del cuento de hadas, que solía ser, como en la Biblia, el hermano pequeño, tras muchas penalidades y con o sin la ayuda de hadas, debía resolver misterios, cruzar laberintos y enfrentarse a los malos cargado de razón y de astucias, más o menos igual que el audaz detective de las novelas policiales, y vencerle tras dura batalla a fin de que el mundo vuelva a ser un lugar ordenado. Cierto que ese detective, tras derrotar a monstruos, asesinos y espíritus malignos, no recibía la recompensa de casarse con una princesa y poseer un reino, sino quizá la de tomarse un trago con la cantante de un garito, pero por lo demás no hay mucha diferencia. Mundos fantásticos, historias ejemplares. El éxito de los cuentos de hadas reside en la precisión de su formato, que puede adaptarse a diferentes épocas y culturas con ligeras modificaciones epidérmicas que no afectan al contenido. Y ahora, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, hasta la política internacional, incluyendo guerras y matanzas, funciona como los viejos cuentos de hadas. No se trata sólo de noticias falsas, bulos y mentiras, son auténticos relatos fantásticos sobre mundos imaginarios. Todos presididos por feroces batallas entre el bien y el mal. Con monstruos, asesinos, hechiceros digitales, héroes y hadas reclamando protagonismo. Relatos ejemplarizantes, para que aprendamos qué es la vida.