Penoso empate técnico

Este final de curso ha sido agónico para el gobierno y, en general, para la izquierda. El descubrimiento de la trama surgida en la cúspide del socialismo de la mano de Santos Cerdán, vinculada al aparatoso ‘caso Koldo’, un abultado negocio de influencias y comisiones urdido nada menos que en la secretaría general del PSOE, daba todavía más alas a la derecha en su afanosa operación de acoso y derribo del sanchismo. La embestida fue tan brutal que Sánchez llegó efectivamente a tambalearse.

Pero inesperada y repentinamente, un juez de Tarragona, que llevaba instruyendo más de siete años el ‘caso Montoro’, la supuesta prevaricación del ministro de Hacienda de Aznar (2000-2004) y de Rajoy (2011-2018), que consistió en la venta de favores fiscales y hasta de leyes específicas que beneficiaban a sectores económicos completos, hizo público el sumario del caso, imputó a todo el equipo corrupto y fue letal para el PP. Quienes pensaban que la derecha siempre favorece a las élites, veían no sin cierta sorpresa que el aserto no solo reflejaba una abstracta tendencia sino que se plasmaba en hechos objetivos.

En definitiva, si la pausa veraniega se planteaba a mediados de julio cubierta de negros nubarrones sobre el gobierno por mor del ‘caso Koldo’, el estallido del ‘caso Montoro’, bochornoso y vulgar, restablecía el equilibrio y engendraba una especie de ‘empate técnico’. Agosto está a punto de extender su canícula sobre una situación insólitamente relajada, en que ambos hemisferios políticos se lamen sus respectivas heridas y afilan los puñales para futuras escaramuzas.

Ya se sabe que la simetría es solo aparente porque la mayoría de nosotros, los electores, pensamos que unos tienen razón y otros no, pero la tensa calma recién sobrevenida acredita que se equivocaron quienes pensaban que estamos cerca del fin de la legislatura y acertaron quienes creen que muy probablemente esta situación durará hasta 2027. Sea como sea, sería terrible que la clase política no fuera consciente de que esta relativa estabilidad actual es vergonzante. Nada se puede construir sobre las cenizas de una corrupción que va por barrios y que por fuerza tiene que deprimir psicológicamente a un país que no se merece tanta desfachatez.