J’acusse…!» fue un célebre artículo publicado por Émile Zola en el periódico L’Aurore hace 127 años como una carta abierta al entonces presidente de la República francesa Félix Faure (sobre la condena injusta de Alfred Dreyfus, un oficial del Estado Mayor), que produjo una gran conmoción en la sociedad gala. Mi artículo no será célebre ni causará gran conmoción en la sociedad balear, pero mi propósito, como el de Zola, en esta interpelación a la señora Margalida Prohens, es denunciar la injusta y nefasta ley 4/2025, de 18 de julio, «de actuaciones urgentes para la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en las Islas Baleares», aprobada por el Parlamento autonómico. Tampoco, por razones de espacio, puedo alargarme tanto como el autor de Nana, de modo que imitaré solo el modelo de las conclusiones.

Así pues, señora presidenta:

Yo denuncio que esta ley no pretende en absoluto ser una solución al problema de vivienda de la ciudadanía pues no prevé ni un solo piso de protección oficial (VPO) ni tampoco reserva ninguna plaza para alquileres de precio reducido.

Denuncio que la ley no exige agotar las zonas urbanizables antes de poder edificar en suelo rústico y permite, además, hasta un 50 % de vivienda de precio libre. Es evidente que se potenciará no solo la destrucción de zonas rurales, sino también la especulación y el crecimiento demográfico, en especial de extranjeros con alto poder adquisitivo.

Denuncio que tres semanas antes de la aprobación de la ley, algunos promotores, que ya tenían información privilegiada, fueron a Son Sardina a realizar ofertas para comprar terrenos rústicos (Áreas de Transición) en donde edificar.

Denuncio que Manuela Cañadas, diputada de Vox, que promovió que se activara la ley 4/2025 a cambio de aprobar los Presupuestos de su Ejecutivo, es propietaria de la inmobiliaria MCM Properties y, por tanto, parte muy interesada en la promulgación de la ley.

Denuncio que la aplicación de esta ley provocará una saturación más desmesurada de la que ahora padecemos, una mayor masificación turística, un enorme consumo de territorio, el agotamiento de recursos como el agua y, probablemente, a la larga el colapso de Mallorca en particular y de Baleares en general.

Y denuncio que esta ley se ha hecho sin consenso, de espaldas a la ciudadanía, de manera opaca y con claros indicios de prevaricación.

Zola no consiguió enseguida lo que se proponía, pero el tiempo le dio la razón: Dreyfus fue liberado ocho años después. Espero para el bien de las islas que no tardemos tanto tiempo en darnos cuenta del despropósito que pretenden PP y Vox.