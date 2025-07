Hemos vuelto a los viejos tiempos. Hace años era posible entrar en algún bar, pedirte una bebida y después te sacabas del bolso el bocadillo, mientras el hotelero te ponía una servilleta para que no te mancharas. Ahora ya ni eso. Seguimos con las carreteras atoradas de coches de alquiler que han quitado su pegatina porque les delata. Y los pisos de alquiler turístico se reproducen en los barrios, ya ni en el centro. Miras en Google Maps y en el corazón del Pla, donde parece que no hay nada, aparecen los nombres de Villa Petra o Casa Martí, desvelando que lo que antes fue una casa de aperos o la caseta para hacer torradas el fin de semana se ha convertido en un coqueto rincón de Airbnb. Nos la han colado. Tenemos ese turismo de amiguetes, de préstame tu casa que te has comprado, total que más te da si tú vives en Hamburgo y no la usas. O mejor aún, te la alquilo a un módico precio, no hace falta que la anuncies en ningún portal. Y así, acogiendo a diez familias en verano, ya te has pagado la hipoteca del año. Esas casas y esos pisos tienen cocina y nevera. Querido hostelero, tu terraza está vacía pero los supermercados están llenos. El dinero es finito y no da para todo. Si los aviones y el alojamiento son más caros, la gente recorta de otra partida para seguir de vacaciones en Mallorca. En Cort acaba de abrir un puesto donde venden pedazos de pizza a cinco euros. Y tiene cola. También la tiene el que vende bocadillos de jamón, que luego se comen los cruceristas sentados en un portal. Los guiris no son tontos y en el Mercadona del Olivar se compran un trozo de tortilla que se comen en una salita conjunta. Y el residente no está para pagar ciertos precios.