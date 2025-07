Contaminació de la democràcia

Les declaracions de la presidenta Prohens, fa pocs dies, no poden ser més desafortunades. Diu que la democràcia està «tocada» per mor del Govern de Sánchez. Clar, Sánchez acabarà sent responsable de tot, incloent la mort d’en Manolete. És tremenda la deriva del PP influït per això que s’anomena ayusismo i que és, ni més ni pus, populisme amb un tenyit fosc de feixisme. La presidenta senyala l’atac a la democràcia i després renega de mantenir una entrevista amb un diari important de tirada nacional. El PP sí que contamina la democràcia. I ho fa a partir de les aliances que ha teixit amb Vox. Ho estam veient a Balears, on l’agenda de Vox és la que marca, digui el que digui Prohens i el seu escolanet Costa. Ho delata la trajectòria del Govern, amb tota casta d’atacs a la nostra cultura, llengua i memòria històrica. És un contagi que s’ha estès fa ja temps amb l’equip de Feijóo i amb els nomenaments dels cans de bestiar que ha fet com a portaveus (amb perdó per als animalons).

Ara, la peça a atacar són les saunes del sogre de Sánchez, un cop que el darrer plenari del Congrés no ha sortit com el PP volia, tot i que segueix fent moviments per veure si piquen alguns i pot fer una moció de censura. L’entrada a la merdera de Feijóo i els seus seguidors no pot ser més censurable. Qui venia des de Galicia a fer «política adulta», està, sotmès a les directrius d’una extrema dreta que ja li ha dit que ha de desmantellar qualsevol signe de progrés i de benestar comú. Així, mentre Vox anuncia que expulsarà 8 milions d’immigrants, Feijóo indica que el salari mínim s’ha de revisar perquè és indiscriminat; no sabem què vol dir, però podem intuir que per ell és excessiu. Mentre Vox diu que cal suprimir serveis socials, incloent limitant les pensions, Feijóo es deixa seduir per Esperanza Aguirre i Ayuso i apunta que la sanitat pública és igualment excessiva. I això ho porten els seus presidents autonòmics a Madrid, Andalusia i Múrcia.

És evident que la democràcia s’ha contaminat, però ho ha fet a partir de l’estratègia de les dretes de sempre: calumniar i atacar sense mirar prim. I involucrar familiars dels polítics per a generar por i possibles renúncies. Si aquesta és la merdera a la que ens porta el PP, no serà fàcil que gent honesta (la majoria de la que es dedica a la política) vulgui exercir el servei públic. Tal vegada és això que el cerquen: que els Mazón, Ayuso, Tellado, Gamarra... es mantinguin fent el que millor saben fer: rebolcar-se en la brutícia que generen.