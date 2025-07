Dos años por delante

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al ecuador de la legislatura a trompicones, pero ha llegado. Él y todos sus corifeos aseguran que no habrá, en ningún caso, adelanto electoral y que los próximos comicios serán en 2027; hasta agotar los plazos legales mientras se está en el poder. Lo cierto es que para cumplir sus deseos, Sánchez no repara en mentiras y concesiones a sus socios, aunque ello suponga lesionar los intereses de España. No hace falta repetir ni recordar la sarta de engaños que el líder del PSOE ha perpetrado con tal de seguir el frente del Consejo de Ministros, poco le importa que sus socios parlamentarios le ridiculicen con tal de que eviten moverle la silla. Ha logrado normalizar que se gobierne el país sin presupuestos desde hace dos años para evitar lo que sería una segura derrota, pero él sigue ahí; lo único que le importa.

El tiempo que queda de legislatura será una auténtica carrera contrarreloj, ganar tiempo a cualquier precio. Y es que Sánchez sabe que su supervivencia depende de la locuacidad de sus colaboradores encausados por presunta corrupción, el trío que forman Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. De momento, el primero pasará las vacaciones de verano en las instalaciones de la prisión de Soto del Real. Los otros dos están a la espera de acontecimientos, pero el futuro que les espera no es esperanzador. Una confesión que incrimine directamente a Sánchez o al PSOE esla única razón por la que puede precipitarse el final de la legislatura y, presuntamente, del mandato socialista y sus coaligados de Sumar. Tanto a Sánchez como a Yolanda Díaz les interesa mantener viva la legislatura aunque sea con respiración asistida y descargas eléctricas. Por diversas razones el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo no logra el descabello de su adversario, el lastre que supone la segura alianza de Vox retrae apoyos electorales y parlamentarios en el futuro. En este sentido lo tienen claro tanto el PNV como Junts. A pesar de las estocadas de la corrupción que cercan la figura de Sánchez, los conservadores no logran apuntillarlo debido a la incapacidad de obtener el antídoto contra la pócima mágica que es el temor visceral que genera un eventual gobierno de PP y Vox, por mucho que la realidad en autonomías y ayuntamientos diste de las proclamas que lanza la izquierda. ¿Qué le dirá Prohens? Mañana verán en el Consolat de Mar la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un encuentro de carácter institucional que servirá para evidenciar que las tesis e intereses de Palma y Madrid están en las antípodas. Más allá del bablismo sobre la financiación autonómica, sería interesante que se le lograse arrancar a Sánchez un compromiso serio sobre la gestión de los puertos y aeropuertos de las Islas. Para garantizar un futuro económico sostenible en Balears es imprescindible que el poder de decisión en la gestión de estas infraestructuras básicas para nuestro desarrollo se transfiera, es ya una cuestión de supervivencia en todos los órdenes. Deseo que no le dicten el guión a la presidenta desde Génova.