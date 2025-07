Nunca apuestes con un policía

Una tarde estaba en la tercera planta de la Jefatura del CNP de Palma y me encontré con Toni Suárez, durante años jefe de Estupefacientes y entonces lo era de la UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado). Conversamos un rato y surgió la procedencia de unas noticias que estaba publicando sobre Son Banya. Se comentó la posibilidad de que yo tuviera un confidente y yo dije que en todo caso él (Toni) nunca podría saber quién era y que, de hacerlo, tendría que ser porque se produciría un milagro. Toni estaba de pie, sonrió, puso cara de pícaro e hizo la siguiente propuesta: «Voy a hacer un escrito en un folio con el nombre de tu confidente. Luego lo pondré en un sobre, lo cerraré y se lo daré al jefe superior.

En aquellas fechas el jefe era Tomeu Campaner. «Mañana cuando vengas abres el sobre y lo lees. El que pierda paga una mariscada, ¿te parece?». Y acepté porque, inocente de mí, pensé que era imposible que otra persona pudiera saber el nombre de mi confidente, eso quedaba entre él y yo, y él no lo diría y yo menos.

Como habíamos quedado al día siguiente fui a la Jefatura y abrí el sobre. En el folio había un escrito que para empezar con ironía y cachondeo se titulaba: «Si lo averiguas será un milagro». A continuación en el texto se recordaban los milagros de la Virgen de Fátima y de Lourdes, sus apariciones a tres jóvenes y en el último párrafo se escribía: «A estas alturas del partido, y al hilo de lo anterior, imagino que ya sabes por dónde van los tiros. Con el cariño y respeto que merece la Virgen para los católicos y sin necesidad de ninguna aparición, te recomiendo que te protejas bajo su manto, el de la humildad. Pidas perdón por tantos pecados que sin duda cometes a diario en tus artículos de prensa y, como penitencia te pagues las mariscadas que tenemos pendientes a la mayor brevedad posible». Y a continuación, para más cachondeo con letras mayúsculas, estaba escrito el nombre y los dos apellidos del confidente. No me lo podía creer, pero entonces se me encendió la bombilla y caí en la jugada. No podía ni discutir que fuera cierto o no el nombre porque es que Toni lo tenía muy claro incluso desde bastante antes de hacer la apuesta.

Al tener mi confidente muy buena relación con un potente clan del poblado tenía su teléfono intervenido. ¡Todas las conversaciones que tuvimos las últimas semanas las escuchaban el jefe de la UDYCO u otros policías¡ ¡Cómo no se me había ocurrido¡ Uffff, con la cantidad de cosas que pudimos decir en nuestras conversaciones y teníamos a todo un aforo escuchándonos.

Y ya para acabar el escrito había una posdata: «Nunca te juegues la pasta con un policía. Como en el ‘trile’, las posibilidades que tienes de ganar son nulas». ¿Qué os parece? Pues así fue como perdí la apuesta y pagué la mariscada. Eso sí, siempre de buen rollo pero con mucha ironía y cachondeo que tuve que aguantar. Incluso ahora, cuando nos vemos o hablamos en alguna ocasión, me recuerda lo del milagro y el nombre del confidente. Desde entonces, siempre que hablaba por teléfono con algún narco tenía especial cuidado con mis palabras. No tengo problemas en reconocerlo, aprendí la lección. No he vuelto a apostar con un policía.