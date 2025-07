Verano sobre ruedas: el caos del tráfico

Llega el verano y vivimos una transformación radical del paisaje mallorquín. No me refiero a la explosión de luz en las calas o del azul intenso del cielo, sino de otro fenómeno que cada año cobra más protagonismo: el colapso del tráfico. Las carreteras se convierten en hileras interminables de coches, como si fueran caminos de hormigas desbordadas por una urgencia inexplicable, aunque estas hormigas no son silenciosas ni ordenadas.

El corazón de Mallorca late al ritmo de los motores, atrapado en un atasco perpetuo. Las principales vías de acceso se saturan a diario. No importa si es martes o domingo: cada jornada se convierte en una carrera lenta y desesperante hacia algún lugar que probablemente ya esté abarrotado. El turismo masivo y el incremento de vehículos de alquiler dibujan un mapa infernal. Hay pueblos como Valldemossa, Deià o Fornalutx, donde resulta imposible aparcar, incluso en los márgenes más insólitos de la carretera. Los párkings públicos cuelgan el cartel de ‘completo’ antes del mediodía. Algunos visitantes dan vueltas sin rumbo durante horas, esperando el milagro de una plaza libre. Mientras tanto, las terrazas de los bares están llenas, las playas desbordadas de toallas y cuerpos al sol, y los cascos antiguos colapsados por un río de turistas que avanzan con lentitud, como un ejército distraído que ha perdido su objetivo. La circulación se convierte, entonces, en una metáfora del verano mallorquín: un caos donde nadie parece saber muy bien por qué va a donde va. ¿Qué impulsa a tantas personas a recorrer distancias imposibles hacia lugares ya saturados? ¿De verdad es necesario ir en coche hasta una cala escondida para no poder ni extender una sombrilla? ¿Por qué insistimos en dirigirnos todos al mismo sitio, al mismo tiempo, por la misma carretera? En este panorama, el ambiente se enrarece. El aire se llena de insultos desde los volantes, de bocinazos desesperados, de discusiones absurdas entre conductores que compiten por una plaza inexistente. La paciencia se evapora bajo el sol, y el civismo parece quedar sepultado bajo toneladas de chapa y calor. Quizá haya llegado el momento de repensar nuestra relación con la isla, con sus espacios, con el tiempo. Porque si algo deja claro este verano congestionado es que el paraíso, cuando se llena de coches, deja de parecerlo.