AENA debe explicarse para hacerse entender

El pasado 14 de julio mantuvimos una reunión en Madrid con la Presidencia de AENA. El motivo era exponer nuestra enorme preocupación por la evolución de las obras de que se realizan en el Aeropuerto de Palma. Nos dio la sensación de que no se entendía el nivel de críticas e incluso crispación que los trabajos están generando de un tiempo a esta parte. Dicen que en otros aeropuertos peninsulares en los que se realizan actuaciones similares no se les critica tanto. Nos trasladaron que ese nivel de rechazo estaba repercutiendo negativamente en el prestigio de la compañía que, por otro lado, cotiza en Bolsa.

Es evidente que usuarios, empresas, trabajadores, medios de comunicación e instituciones están siendo unánimes a la hora de valorar negativamente el impacto, el desorden, la falta de planificación y, en definitiva, el caos que se vive en el Aeropuerto de Palma como consecuencia de unas obras que empezaron en 2022, que esta temporada están en su punto álgido y que nos prometen que estarán finalizadas en 2026.

No tenemos dudas de que cuando acaben las obras tendremos un mejor aeropuerto, incluso el mejor de AENA. Por el volumen de tráfico, por los ingresos que genera y por la inversión que se está haciendo, será el mejor. Sin duda. Pero el proceso está siendo muy criticado. Eso es lo que intentamos trasladar a la Presidencia de AENA. Y nos pusimos a su disposición. AENA es una empresa con un 51% de capital público. No entramos a valorar aquí las características de exigencia de resultados y sensibilidad de este modelo. AENA es una empresa que pertenece a CEOE y, por tanto, a CAEB. Es decir, como patronal les representamos y, en la medida en que esta representación puede contribuir a generar un escenario de más confianza, entendimiento, información e interlocución con los usuarios, empresas, sindicatos e instituciones, podemos y debemos ayudar a reducir este nivel de ‘ruido’ y crispación. Cuanta más información haya, mejor se entenderán las cosas.

En CAEB siempre decimos que cuando se comunica y se escucha, y más en un proceso complejo y largo, la probabilidad de minimizar los impactos negativos es más alta. No somos ni quejicas ni conflictivos. Tenemos que entrar y salir de la Isla en avión o barco. O se entiende eso o algo falla de forma estrepitosa. Una obra en este aeropuerto no se planifica, no se ejecuta y, sobre todo, no se informa igual que en territorio continental. Por ello nos pusimos a su disposición, para ser los interlocutores, explicar el proceso, organizar encuentros y visitas para que se entienda mejor. Ese es el compromiso. Cuando a un paciente le van a operar, se le explica paso a paso lo que va a ocurrir. Cuando las cosas se entienden, se perciben de otra manera, aunque duela.