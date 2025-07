Mallorca se mueve por Palestina

Julio se despedirá en Mallorca tiznado de verde, blanco y rojo. La isla se levantará para alzar su voz contra el genocidio en Gaza, contra la matanza que el gobierno de Israel está llevando a cabo con total impunidad y apoyado por sus cómplices Estados Unidos y Europa. Casi dos años de crímenes contra la humanidad, con una inicial respuesta internacional de vergüenza -no hay más que recordar y volver a ver las noticias y comprobar cómo se eludía el empleo del término genocidio, se hablaba de guerra, del uso de eufemismos para evitar pronunciarse contra lo que es, una masacre perpetrada con un plan perfecto y perverso, no hay duda ya-. Y aún así tenemos que escuchar de quienes nos representan en los países, en la Unión Europea, justificaciones intolerables.

La sociedad civil del mundo se está levantando -hemos tardado, hay que reconocerlo, hay que hacer autocrítica- pero ahí estamos. Flotillas, marchas, apoyos, palabras, gestos, todo suma. No se van a detener pero los palestinos necesitan saber que en su oscuridad, en su miedo, en sus pérdidas, en su dolor estamos con ellos. Pequeños gestos, claro, como esa flor que una niña entregó a un soldado, como las cartas encontradas en los bolsillos de los asesinados por el mal.

La historia huele a muerte. La historia tiene aroma de vida. Hoy, me cuesta creerlo, pero ahí están esas marchas que el 31 de julio levantarán a la Mallorca turística de sus veraneos, de sus hamacas, de su cotidianidad, de su pequeña vida diaria.

Como la onda de un eco, pueblos de la isla y barrios de Palma se han reunido estas semanas y han acordado esta marcha conjunta. Nació de un par de mujeres inspiradas en la Marcha por Gaza, movimiento internacional que arrancó en Egipto el pasado 13 de junio. Como era de esperar, fue reprimida. No importa. Se sigue adelante. Mallorca per la Pau se ha sumado a estos gestos ciudadanos que se están produciendo en el mundo, extenuado de ver en directo la matanza de los palestinos.

En tres asambleas celebradas en Montuïri, Algaida y Manacor se está perfilando esta marcha antibelicista. No debemos olvidar los otros escenarios de guerra como son Ucrania, Sudán y tantos más. El mal no tiene fronteras pero tiene rostro.

No puedo olvidar las lágrimas del escritor italiano Roberto Saviano que ha padecido y sigue sufriendo por haber desnudado la carne y los huesos del cuerpo que da origen al mal de la mafia. Desde los últimos 17 años, vive oculto, con escolta policial. «Me han robado la vida», dijo tras conocerse el fallo del jurado que condena a Francesco Bidognetti, líder de la Camorra italiana. Llega tarde, pero llega. En Gaza ya no llegará para las casi 60.000 personas que han sido asesinados en escuelas, en hospitales, haciendo cola para comer, en cumpleaños, viviendo bajo la ciudad que dos años atrás mantenía su dignidad, incluso con el asedio diario del ejército israelí. Salgamos para decirle a los matarifes que estamos con los inocentes.