Cosas de escritores

Son los escritores especialmente propensos a suicidarse por tonterías espirituales? ¿Más que los indigentes, vulnerables, desfavorecidos o como se llamen los pobres? ¿Más que los líderes políticos fracasados? ¿Existe el suicidio narcisista por vanidad incontrolable? Con lo mucho que han escrito los escritores acerca de escritores, ya deberíamos saberlo todo.

Sin embargo, el único dato seguro del que disponemos es que los escritores muertos venden más que los vivos, porque aparte de las consideraciones sobre calidad y comercialidad, son muchos más. Competencia desleal, me temo, que no deben sufrir los abogados, ni los fabricantes de quesos, ni los genios tecnológicos, si siquiera los psicólogos. Ningún psicólogo necesita competir con Freud, y si lo hiciese ganaría fácil por el gran desarrollo de su ciencia. En cambio, cualquier novelista tiene que medirse a Balzac, Dumas, Stevenson y un millar de clásicos por el estilo, todos inalcanzables. No es raro que se suiciden tanto, de tristeza o de rabia.

Los pintores también lo tienen crudo, jamás alcanzarán en vida el valor de un pintor muerto. Ah, la cultura, qué lastre tan pesado. Tanto si te acomodas a ella como si te rebelas, siempre pierdes. Y además, no suele jugar limpio, tiene leyes propias. Una fortuna con palacios se hereda durante siglos, pero los derechos de autor no llegan ni a los bisnietos, caducan en beneficio público. Buen truco, la cultura. Los muertos siempre ganan, por eso hay tantos escritores amargados y algo perturbados, convencidos de que no se les valora suficiente, no se les admira bastante. Por suerte, ahora tenemos internet, el paraíso de la libertad de expresión, donde cualquiera puede ser escritor y tener más lectores en un día que Homero en 2500 años, y sobre todo, donde no te ganan por paliza los tuiteros muertos.

No existe tal cosa. A diferencia del mundo real, en el virtual sólo cuentan los vivos, por lo que no hay competencia cultural y hasta los tontos pueden triunfar. Bueno, esto último tampoco es tan raro, porque cierto grado de tontería siempre favorece el estilo propio, lo identifica. Cosas de la cultura. ¿Y hallan reposo por fin los escritores muertos? No, me temo que no.