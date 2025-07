La otra tiranía

Por el desplazamiento son 50 euros y otros 70 por el trabajo, escribe en su libreta el técnico; pero si solo ha cambiado las pilas del mando de la caldera, al menos revísela replica la persona que ha requerido su asistencia; en tal caso, serán 80 euros más. La caldera se queda sin revisar. Y de nada sirve argüir que esto es un abuso, que será debidamente replicado con la contundencia de un esto es lo que hay.

No es un diálogo ficticio y se desarrolla en estos o parecidos términos en innumerables ocasiones y variadas situaciones a diario. Una mente lúcida ha teorizado sobre lo que llama la tiranía de los técnicos, de los operarios, que son llamados para resolver las averías que jalonan la vida domiciliaria cotidiana; sometidos a sus habilidades, a quien necesita de sus servicios solo le queda sonreír, ofrecerles un refresco y agradecer efusivamente su presencia (acuden a la llamada cuando su agenda lo permite) con el fin de garantizar la atención en un futuro que puede ser cualquier momento.

La noción de derecho pierde su significado frente a la administración, las empresas de servicios, las compañías aéreas y un sinfín de entes públicos y privados que parecen confabulados para hacer más difícil la vida del ciudadano, impotente ante el algoritmo que esos entes han designado como único interlocutor y que hace lo que quiere con el peticionario del servicio a base de obligarle a pulsar botones del terminal telefónico o teclas del ordenador hasta que la sensación de ser un idiota o la pura y dura desesperación llevan a la rendición. La tecnología y su penúltimo avance, la Inteligencia Artificial, lucen en los discursos pero son una losa más para cualquiera que deba relacionarse con las administraciones públicas o con las empresas de servicios básicos.

El establecimiento de la cita previa como consecuencia de la pandemia del Covid fue el principio; el resto, hasta el momento actual, ha venido rodado y cualquier gestión con administraciones o empresas - la prestación por desempleo, las ayudas sociales, la tarjeta sanitaria, o la simple reparación de una gotera en un grifo como ejemplos – puede convertirse en un tremendo quebradero de cabeza.

Hay una excepción: la Agencia Tributaria. Funciona como un reloj suizo y los ciudadanos de entrada son culpables, han de demostrar la corrección de sus cuentas.

Hechos como la imputación del dos veces ministro Montoro por utilizar su cargo para premiar a los afines y castigar a los críticos con sus actuaciones, o la filtración de los datos de Hacienda de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ponen de manifiesto la desviada concepción del poder de algunos ministros de Hacienda, de Montero a Montoro solo cambia una letra, que conduce a utilizar las capacidades del departamento, provocar el terror la primera, en beneficio propio o de sus respectivos partidos.

La inhumanidad de estamentos oficiales, la empresa privada ha incorporado sus peores vicios, puede provocar consecuencias irreversibles. David Lafoz, 27 años, agricultor, se ha suicidado este mes de julio, acosado por su activismo en protestas agrarias: «no aguanto más presión, no aguanto estar discutiendo todos los días, no aguanto más inspecciones de Hacienda ni de Trabajo, no aguanto trabajar 18 horas para no vivir».