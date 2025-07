Singular es lo opuesto a plural

La política está próxima a la náusea. Se han instalado en una cacería de poder sin ningún interés común. Los ciudadanos están entre irritados, avergonzados y preocupados, al constatar que lo menos importante son nuestros problemas. Cuando la lógica desparece y aflora la prelógica estamos ante un brote psicótico. Nuestros representantes siguen con sus delirios ideológicos y la imposición de uno sobre otro. No buscan puntos de encuentro, discrepar con raciocinio o negociar soluciones sin ganadores ni perdedores. Pretenden noquear al rival con los medios que sean.

Menosprecian nuestro intelecto con discusiones pueriles y carentes de sustancia. La mayoría ya ha comprendido que somos un país plural, pero ello no puede pretender, que para contentar a los que tienen la posibilidad de mantenerlos o destruirlos, adoptar soluciones singulares. Esto está provocando fricciones entre comunidades y genera el caldo de cultivo para el enfrentamiento y el odio. Además, es inconstitucional. Tenemos todos, los mismos derechos y obligaciones. Sánchez quiere inventar la política cuántica diciendo que singular y plural es lo mismo. Uno es el antónimo del otro.

Una tarta en que las porciones no son iguales por el deseo del anfitrión de ofrecer una porción mayor para uno, genera la injusticia con los demás. En una retórica demencial Armengol dice que tenemos una oportunidad histórica, para Balears. Que lo explique con razones de sustento metodológico y no demagógico o que se calle, aunque sea por dignidad. Los argumentos falaces, los juegos de trileros o el póker en una mesa con un crupier delincuente, son un insulto. Los necios, según la sentencia de Confucio siguen mirando el dedo en lugar de la luna, Aquí de lo que se trata es de decidir. Y lo lógico sería que nos preguntaran, como en todo país civilizado si queremos un Estado centralista o Federal.

Este debate es el que hay que afrontar. Sin miedo, pero sin impostura. Que se manifieste la ciudadanía. Cerrar la Transición y dar forma a un nuevo modelo de país. Tanto si se opta por lo federal o centralista, se deben eliminar derechos arcaicos como el modelo vasco. Olvidar lo de históricos y otras argucias y hacer tabla rasa. Todos iguales. Y que los que gestionan bien y saben aprovechar sus oportunidades, que tengan la posibilidad de avanzar.

Aportación de un fondo común para defensa y solidaridad. Eliminar instituciones, duplicidades y privilegios como en la época feudal. Para ello se deberá modificar la Constitución, pues hágase. Ésta es solo un instrumento no un fin en sí mismo. Somos y queremos ser diferentes, es un país plural. Esto nos enriquece, no hay que temerlo. Acaso en Italia no es diferente un milanés de un napolitano, al igual que en la mayoría de los países. Debemos encajar las singularidades, pero en un proyecto común. Si no lo hacemos, estallará la confrontación y el guerra civilismo de tan triste recuerdo.