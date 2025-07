Indiscriminables

Al llegar al aeropuerto para retornar a Mallorca, descubro que he perdido un impreso que me debieron de haber entregado al entrar al país y que, en cambio, mi familia conservaba en sus pasaportes. Como no encuentro el dichoso papel, comparezco ante el policía pidiendo perdón por el extravío, pero me contesta que no perdí nada, que como nací en Uruguay, y mi pasaporte español lo pone, ya me tratan automáticamente como nacional, sin necesidad del impreso.

Ese importante ‘lugar de nacimiento’, que sí figura en el pasaporte español, es el que ahora el nuevo gobierno de izquierdas de Uruguay ha decidido eliminar de los pasaportes que se expiden desde abril. El motivo es evitar discriminaciones, que nos etiqueten, que nos clasifiquen, que nos estigmaticen. Lo mismo que ha llevado a la misma izquierda cultural a pedir que la prensa ignore la nacionalidad de los ladrones o los violadores.

Pero ha habido un problema inesperado: ni Alemania, ni Francia primero, ni Japón desde ahora, permiten la entrada de los portadores de estos pasaportes porque se ha suprimido en ellos la localidad de nacimiento del portador. Y eso, dicen estos países, son datos claves para la seguridad. Tiene su ironía que lo diga Francia, que ha inventado toda esta estupidez postmoderna.

Yo añado que lo peor del nuevo pasaporte uruguayo no es que bloquee la entrada a Japón, Alemania y Francia sino que sigue sin resolver el problema de la discriminación porque, pese a haber suprimido el lugar de nacimiento del titular, sigue apareciendo en él la fecha de nacimiento, lo cual podría dar lugar a que alguien que odia a los viejos, o a los jóvenes, o a los que no son ni una cosa ni otra, actúe en su contra. Y sigue incluyendo el nombre y apellidos, lo cual permite determinar más o menos el continente y hasta el país del cual procede el portador. Un Martínez, para entendernos, no puede ser afgano, y eso puede dar pie a que alguien nos coja manía.

En realidad, incluso el propio país que expide el pasaporte podría ser un factor estigmatizante. Ya veo una fila de personas listas para cruzar una frontera y un agente, vestido al estilo de las SS, gritando que todos los que tengan pasaportes de países latinos se pongan a un costado. Ahora menos, pero hasta hace muy poco tiempo, presentarse en un aeropuerto con un pasaporte colombiano era garantía de que los perros iban a tener trabajo.

Por eso, ya que estaban, hubiera sido interesante que Uruguay hubiera emitido pasaportes en los que no constara tampoco el país que ha emitido el documento, ofreciendo así más seguridad. La noble intención del gobierno uruguayo empieza bien pero no llega al destino. Lo suyo hubiera sido hacer un pasaporte sin emisor, sin fotografía y sin titular que dijera «quien porte este documento contestará a sus preguntas». Después viene el problema de convencer al resto del mundo de que esa es una identificación suficiente, pero al menos esta sí sería una herramienta verdaderamente descontaminada. Uruguay podría presumir de no ser promotor de discriminaciones con sus pasaportes.

A estos niveles está llegando la estupidez humana.

Y me da que nos queda mucho camino por recorrer. No en busca de la no discriminación, sino en la exploración de hasta dónde somos capaces de hacer idioteces. Porque en este caso, la conducta propuesta consiste en complicarle la vida al estigmatizable, no al estigmatizador. Si alguien se piensa que un nacido en Colombia es narco o que todos los españoles bailan flamenco, tiene un problema. Sin embargo, la conducta ‘progre’ no consiste en corregir la idiotez de quien llega a estas conclusiones falsas sino en disfrazar a la víctima, en pretender que parezca lo que no es, en que siendo colombiano se haga el sueco o que siendo español parezca japonés, a ver si los otros no sospechan idioteces. Sería como perseguir al empleado del banco porque han robado su sucursal, o ver qué tienen que hacer las mujeres para no ser violadas.

Estas tonterías son las que nos han llevado a suprimir el sexo como elemento de diferenciación, a proponer que los empleadores no vean a los candidatos que se presentan a una selección de empleo sino que se rijan por un número, a que los medios no identifiquen los lugares donde ocurren los delitos ni la nacionalidad de sus autores. Hacer una sociedad aséptica, inodora, incolora, insípida, para que no haya tontos. Hagámonos todos los tontos para disimular a los que nacieron con la condición.

Todo esto suena a que es tan absurdo que no es posible. Pero cuénteselo a un joven peruano que hace unos años se instaló en Uruguay, que ha conseguido plaza para cursar una carrera en una universidad de París y a quien Francia ha rechazado porque no puede identificar el lugar de nacimiento.

Justamente a un peruano que no tiene ningún problema en reconocer su origen, a quien los franceses tampoco querían estigmatizar, pero que por tanta idiotez acumulada ahora tiene que litigar contra el estado uruguayo por no proporcionarle un documento de identificación con el que poder viajar libremente por el mundo. Porque, dicho en términos simples y crudos, ahora al llegar a las fronteras se encuentra discriminado para no ser discriminado. Vaya paradoja.

¡Nosotros que nos creíamos que habíamos avanzado a lo largo de los siglos pero que no nos aclaramos ni ante lo más simple!