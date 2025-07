Aquell i aquest

Des d’algun sector del pensament crític se senten veus que reivindiquen la nostàlgia i defensen recuperar aquella part del passat que mai no s’hauria d’haver perdut. Hi ha un progressisme conservador així com un conservadorisme nostàlgic. El primer s’ocupa del progressisme líquid i en qüestiona etiquetes superficials i relats descontextualitzats del passat. El segon mina el present amb versions del passat que, al nostre entendre, mereixerien un major rigor.

Entre aquell temps i aquest hi ha diferències massa significatives. El passat, entès com aquells moments que hem retingut de forma desordenada en algun magatzem personal, mereix un respecte, malgrat els buits i els punts obscurs que presenta. De la mateixa manera que el present mostra carències inquietants. Mai no m’he associat a la secta del fanàtics o nostàlgics dels passat, però no voldria aparèixer com un insensat inconscient que no se n’adona dels mals auguris del present.

Un bon estudi del passat pot servir per rectificar tendències del present, sense traumes ni sense por a ser etiquetat de revisionista. Allò que es pretén reivindicar és aquest temps, no el passat. És d’aquest moment de la història dels que ens haurem d’examinar. Cada generació sap que el futur valorarà amb lupa cada un dels detalls on ha contribuït a millorar la humanitat. Sense el passat, sense aquell temps, no seríem allò que som. És fàcil i recurrent associar determinats comportaments d’aquest temps a moments poc exemplars del passat. Afortunadament els tests semblen a les olles, però la ceràmica actual és el resultat de factors que el passat ni tan sols havia previst.

Quan se sent nostàlgia de coses irrecuperables allò més evident és que en realitat tampoc no les es volen recuperar (Santiago Alba). En aquest instant de la història, el món apareix desordenat i caòtic, governat per individus que frivolitzen sobre allò més sagrat de la humanitat i allò més secular de la religió. Els drets són sagrats i el compromís polític i social de la fe és, indubtablement, allò que continua donant sentit a tants i tants que, en aquesta nou hivern de la civilització, se deixen sembrar en els pitjors llocs del planeta esperant que demà la humanitat sencera, en arribar el moment de la collita, puguin felicitar-se per haver avançat i millorat en tots els sentits.

Si s’analitza aquest moment en perspectiva i sentit de la història ràpidament hom se n’adona que la humanitat mai no havia tingut a mà els recursos humans ni els recursos tècnics com ara. Com en aquell, en aquest, malauradament, se segueix enviant a guerres insensates i criminals els més joves i preparats.